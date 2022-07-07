《經濟通通訊社７日專訊》北京市衛健委新聞發言人李昂在新聞發布會上宣布，自下周一

（７月１１日）起，進入線下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館

、健身場所、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人員須接種疫苗（不適宜接種人員除外），

其他限流、預約場所優先安排已接種疫苗人員。

數據顯示，截至７月６日１２時，在疫苗接種方面，北京市已累計接種６２５４﹒３０萬劑

、２３４０萬人，其中６０歲及以上人群接種３６１﹒８３萬人。北京市累計為２１０多位百歲

以上老年人接種新冠病毒疫苗，最年長者達１１２歲。

惟疫苗股集體回吐，華蘭生物（深：００２００７）挫３﹒２％，君實生物

（滬：６８８１８０）急跌３﹒２％，昭衍新藥（滬：６０３１２７）走低２﹒９％，復星醫藥

（滬：６００１９６）跌２﹒５％，萬泰生物（滬：６０３３９２）跌近２％，沃森生物

（深：３００１４２）跌１﹒９％，康泰生物（深：３００６０１）跌１﹒８％，智飛生物

（深：３００１２２）跌１％，白雲山（滬：６００３３２）跌近１％，長春高新

（深：０００６６１）、上海醫藥（滬：６０１６０７）跟跌０﹒３％。（ｊｔ）

