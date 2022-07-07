《經濟通通訊社７日專訊》廣發證券（０１７７６）（深：０００７７６）Ａ股跌０﹒６％
，報１７﹒４６元人民幣，Ｈ股升１％，報９﹒９４港元。
港交所披露易數據顯示，７月５日吉林敖東在場內增持廣發證券Ｈ股股份合計４９５﹒７４
萬股，成交均價為每股１０﹒１６港元，至此吉林敖東持有的廣發證券Ｈ股股份總數增至
１﹒３６億股。截至２０２２年３月３１日，吉林敖東還持有廣發證券Ａ股股份合計１２﹒５２
億股。（ｃｔ）
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07/07/2022 14:42
《Ａ股焦點》廣發證券Ａ跌Ｈ升，吉林敖東增持Ｈ股至１﹒３６億股
《經濟通通訊社７日專訊》廣發證券（０１７７６）（深：０００７７６）Ａ股跌０﹒６％
，報１７﹒４６元人民幣，Ｈ股升１％，報９﹒９４港元。
港交所披露易數據顯示，７月５日吉林敖東在場內增持廣發證券Ｈ股股份合計４９５﹒７４
萬股，成交均價為每股１０﹒１６港元，至此吉林敖東持有的廣發證券Ｈ股股份總數增至
１﹒３６億股。截至２０２２年３月３１日，吉林敖東還持有廣發證券Ａ股股份合計１２﹒５２
億股。（ｃｔ）
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