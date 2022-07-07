《經濟通通訊社７日專訊》投行高盛周四發布研報稱，受土地出讓金急劇收縮、留抵退稅增

加、以及疫情防控帶來的支出等影響，內地財政狀況近幾個月來有所惡化，估計這將導致相較於

今年的預算報告，政府資金缺口將增加１﹒４個百分點。報告指出，中國政策層已出台了一系列

財政舉措以確保額外融資，通過政策性銀行支持、鐵路建設債券和２０２３年預算的前期投入，

將提供合計１﹒５個百分點的ＧＤＰ額外資金，目前看來足以填補缺口。然而由於今年計劃的大

部分財政措施被提前到上半年，可能需要額外的刺激措施來維持財政支出的力度。

報告認為，如有需要，今年晚些時候可以通過多種方式增加資金，包括放寬對地方政府融資

平台（ＬＧＦＶ）的限制，進一步提高政策性銀行貸款額度，從２０２３年預算中提前投入更多

資金，以及推出額外的政府債券發行額度。

高盛測算，繼２０２０年和２０１４－２０１６年的寬鬆政策之後，今年的刺激政策可能是

２００８年全球金融危機以來的第三大刺激。報告提到，在每個寬鬆周期中，需求側刺激一直是

增長復甦的關鍵，而這一次高層決策者更加關注基礎設施投資。

疫情散發下中國經濟下行壓力重重，消費低迷疊加地產下滑，地方財政缺口擴大，高層反復

強調的基建穩增長面臨巨大資金缺口。消息人士本周稍早指出，中國擬在近期設立規模５０００

億元人民幣的國家基礎設施投資資金，以加大對交通水利等基建的金融支持力度，力促提振經濟

復甦。（ｗｌ）

