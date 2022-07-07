《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行今日公布，６月末中國外匯儲備錄３０７１２﹒７億美

元，較５月末減少５６５﹒１億美元，降幅為１﹒８１％。５月外儲增８０﹒６億美元。

人行數據又顯示，以盎司計，６月末黃金儲備６２６４萬盎司，為連續３４個月保持不變。

今年首四個月，中國外匯儲備經歷連續四個月下滑，其中４月降６８３億美元，單月降幅創

下２０１６年１１月以來近五年半大；中國外儲隨後在５月實現小幅反彈，６月再下降。



＊外匯局：美元指數顯著上漲，６月外儲降１﹒８１％＊



國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，截至２０２２年６月末，中國外匯儲備規

模為３０７１３億美元，較５月末下降５６５億美元，降幅為１﹒８１％。６月，中國外匯市場

運行平穩，境內外匯供求延續基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣政策、通脹預期、全

球經濟增長前景等因素影響，美元指數顯著上漲，主要國家金融資產價格大幅下跌。外匯儲備以

美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外

匯儲備規模下降。

外匯局指出，當前全球經濟增長放緩，通脹居高不下，國際金融市場波動性增大，外部環境

更趨複雜嚴峻。但中國堅持高效統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟韌性強、潛力足、長期向好

的基本面沒有改變，有利於外匯儲備規模保持總體穩定。（ｗｌ）

