《經濟通通訊社７日專訊》銀保監表示，近期會同人民銀行制定了《關於進一步促進信用卡

業務規範健康發展的通知》，要求銀行業金融機構不得直接或間接以發卡量、客戶數量、市場佔

有率或市場排名等作為單一或主要考核指標。強化睡眠信用卡動態監測管理，連續１８個月以上

無客戶主動交易且當前透支餘額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數量佔本機構總發卡量的比例在

任何時點均不得超過２０％，附加政策功能的信用卡除外。超過該比例的銀行業金融機構不得新

增發卡。未來銀保監還將動態調降長期睡眠信用卡比例限制標準，不斷督促行業將睡眠卡比例降

至更低水平。

監管明確，相關政策過渡期為《通知》實施之日起２年，存量業務不符合《通知》規定的應

當在過渡期內完成整改。涉及業務流程及系統改造的，須在６個月內完成，改造後新增業務須嚴

格符合《通知》規定。



＊信用卡分期業務期限不得超過５年＊



關於信用卡分期業務，《通知》要求分期業務應當設置事前獨立申請、審批等環節，不得與

其他信用卡業務合同（協議）混同或捆綁簽訂。不得對已辦理分期的資金餘額再次辦理分期，監

管規定的個性化分期還款協議除外。銀行業金融機構應當明確分期業務最低起始金額和最高金額

上限。分期業務期限不得超過５年。客戶確需對預借現金業務申請分期還款的，額度不得超過人

民幣５萬元或等值可自由兌換貨幣，期限不得超過２年。

關於授信管理，《通知》要求銀行應當合理設置單一客戶的信用卡總授信額度上限，並納入

該客戶在本機構的所有授信額度內實施統一管理。在授信審批和調整授信額度時，應當扣減客戶

累計已獲其他機構信用卡授信額度。實施嚴格審慎的信用卡授信額度動態管理。強化信用卡風險

模型管理，不得將風險模型管理職責外包。（ｗｌ）

