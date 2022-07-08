《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海市政府發布綠色低碳、元宇宙、智能終

端產業發展三個行動方案，爭取到２０２５年，上述三個產業總規模突破１﹒５萬億元（人民幣

．下同）。

在綠色低碳方面，上海將把握能源清潔化、原料低碳化、材料功能化、過程高效化、終端電

氣化和資源循環化「六化」發展趨勢，實施綠色低碳產業培育、特色園區升級、產業生態完善三

大行動。目標到２０２５年，產業規模突破５０００億元，基本構成２個千億、５個百億、若干

個十億的產業集群發展格局，重點培育１０家綠色低碳龍頭企業，１００家核心企業和１０００

家特色企業。

對於元宇宙產業，上海將堅持虛實結合、以虛強實價值導向，發揮上海在５Ｇ、數據要素、

應用場景、在線新經濟等方面優勢，推動元宇宙更好賦能經濟、生活、治理數字化轉型；力爭打

造１０家具有國際競爭力的頭部企業、１００家「專精特新」企業，推出５０＋示範場景、

１００＋標桿性產品和服務，到２０２５年產業規模達到３５００億元。

在智能終端方面，上海將大力發展智能網聯汽車、智能機器人、虛擬現實交互、智能家居、

智能穿戴等智能終端，目標到２０２５年，產業規模突破７０００億元，營收千億級企業不少於

２家，百億級企業不少於５家，十億級企業不少於２０家；打造１０款以上爆款智能網聯汽車，

在交通、養老、醫療等１０大應用場景湧現１００＋智能終端產品。

