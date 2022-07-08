《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上期所發布公告，對《上期所標準倉單交易

管理辦法（試行）》以及《上期所天然橡膠延伸倉單交易業務規定（試行）》、《上期所上期綜

合業務平台報價專區業務規定（試行）》等相關業務規定進行修訂，此次修訂主要涉及結算制度

、質押業務、違約違規處理等內容。

具體修訂方面，一是根據業務發展的需要，將「上期標準倉單交易平台」更名為「上期綜合

業務平台」，相應地修訂了《辦法》和業務規定中相關的名稱以及條款；二是加強對市場參與者

的管理，修訂了指定存管銀行參與標準倉單交易業務的准入條件，增加了「應具有三年以上期貨

保證金存管業務服務經驗以及具有相配套的內部管理制度、操作流程和應急預案」等條件，同時

對倉單交易商違約違規的情形進行了進一步的明確；三是修訂可用於質押的標準倉單範圍，引入

廠庫標準倉單質押，並且優化了質押業務的相關功能，對於一筆質押融資申請時提交多張標準倉

單的，只需確保對應品種相同即可。

上期所表示，此次對《辦法》以及相關業務規定的修訂，是交易所根據市場參與者的實際需

求，優化上期綜合業務平台標準倉單交易業務的具體舉措，有利於進一步推動上期所期現一體化

進程，助力全國統一大市場建設，提升期貨市場服務實體經濟的能力和水平。

