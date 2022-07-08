《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指高開３１８點，報２１９６１點。最高升３１８點報
２１９６１點，最低跌２８點報２１６１４點。恒指收報２１７２５點，升８２點或０﹒３８％
。
按額度計算，北水全日淨流入１８﹒５億元人民幣，增加５﹒２％。北水淨買入最多的個股
依次是李寧（０２３３１）、吉利汽車（００１７５）、港交所（００３８８）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交１０５８﹒５４億元減少５﹒５％。其中港股通成交２１５﹒３億元，佔總成交
２０﹒３％。
＊大摩建議增持李寧＊
摩根士丹利發表研究報告指，曾華鋒退任李寧首席財務官職務，他在集團發揮著關鍵作用，
相信集團的營運效率將會維持，並奠定著堅實的基礎以支援未來發展。該行予集團目標價８９元
，評級為「增持」。
李寧跌２﹒３１％報７１﹒９元，北水淨買入３﹒１億元；吉利汽車跌０﹒６９％報
１７﹒３８元，北水淨買入２﹒７億元；香港交易所升１﹒４％報３７５﹒８元，北水淨買入
２﹒５億元。
美團跌１﹒０８％報１９２﹒３元，北水淨賣出４﹒４億元；中國移動跌０﹒３１％報
４８﹒９元，北水淨賣出１﹒９億元；藥明生物跌３﹒２６％報８０元，北水淨賣出１﹒２億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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李寧 （０２３３１） ３﹒０９
吉利汽車 （００１７５） ２﹒６８
香港交易所 （００３８８） ２﹒５０
騰訊控股 （００７００） ２﹒１０
中國海洋石油 （００８８３） １﹒７２
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －４﹒４２
中國移動 （００９４１） －１﹒９１
藥明生物 （０２２６９） －１﹒１８
長城汽車 （０２３３３） －０﹒４９
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１６
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