《經濟通通訊社８日專訊》內地三大電信商聯合舉辦投資者交流活動。中移動

（００９４１）董事長楊杰表示，集團在香港上市２０多年，累計派發現金分紅１﹒３萬億港元

，去年派息比率升至６０％，隨著公司今年初回歸Ａ股，預計分紅比率在未來３年內逐步提升至

７０％。

楊杰指，目前三大電信商派息比例或金額已屬名列前茅，未來會繼續加強市場價值管理，集

團為配合回Ａ，已透過回購及增持等管理工具，提升公司和投資者價值。



＊中聯通：雲業務等成收入增長引擎＊



中聯通（００７６２）董事長劉烈宏表示，重視股東回報，去年更是上市２０年後首度派發

中期股息，並提高全年派息比率，未來會進一步加強建設核心能力，培育可持續發展的能力。他

又指，今年首５個月電信行業收入仍能保持８﹒５％的增長，主要是不少新增收入來自新興業務

，雲業務等數字化服務正成為收入增長引擎。



＊中電信：與中聯通共享網絡每年節省二百億人幣＊



中電信（００７２８）董事長兼首席執行官柯瑞文表示，自從與中聯通合作建立共享網絡，

截至去年底，累積為雙方節省逾２１００億元人民幣的投資額，每年節省２００億元人民幣營運

成本，下一步雙方會繼續在基站、光纖和頻譜資源等方面共建共享，節省的資金將用作加大研發

投入。他續指，公司去年回歸Ａ股市場，收入和盈利均錄得雙位數增長，分紅比例達６０％，未

來會繼續積極回饋投資者。（ｂｉ）

