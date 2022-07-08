《經濟通通訊社８日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）公布，國金鐵建

重慶渝遂高速公路封閉式基礎設施證券投資基金於今年６月６日收到上交所出具的無異議函和中

國證監會出具的準予註冊批覆，於今年６月２２日完成發售，自今日起在上交所上市，交易代碼

為５０８００８，基金場內簡稱為鐵建ＲＥＩＴ，擴位簡稱為國金中國鐵建ＲＥＩＴ。

國金中國鐵建ＲＥＩＴ最終募集基金份額５億份，發售價格為每份９﹒５８６元（人民幣．

下同），基金募集資金淨額為４７﹒９３億元；與募集期利息合併計算，基金募集資金總額為

４７﹒９６億元。國金中國鐵建ＲＥＩＴ發售由戰略配售、網下發售、公眾投資者發售三個部分

組成。

戰略配售基金份額數量為３﹒７５億份，佔發售份額總數的比例為７５％，其中，原始權益

人中鐵建重慶投資集團有限公司、重慶高速公路股份有限公司認購數量分別為２﹒５５億份、１

億份，分別佔發售份額總數的比例為５１％、２０％，其他戰略投資者認購數量為０﹒２億份，

佔發售份額總數的比例為４％；網下投資者認購數量為０﹒８７５億份，佔發售份額總數的比例

為１７﹒５％；公眾投資者認購數量為０﹒３７５億份，佔發售份額總數的比例為７﹒５％。

開展基礎設施公募ＲＥＩＴｓ有助於公司盤活優質存量基礎設施資產，進一步拓寬融資渠道

，促進公司在基礎設施領域投資的良性循環，增強公司的可持續經營能力。（ｂｎ）

