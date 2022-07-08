《經濟通通訊社８日專訊》華能國際（００９０２）（滬：６０００１１）宣布，近日完成
了２０２２年度第五期超短期融資券，債券發行額為３０億元（人民幣．下同），期限為２９天
，單位面值為１００元，發行利率為１﹒５４％。（ｈｙ）
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08/07/2022 17:55
華能國際完成今年度第五期超短期融資券，發行額３０億人幣
《經濟通通訊社８日專訊》華能國際（００９０２）（滬：６０００１１）宣布，近日完成
了２０２２年度第五期超短期融資券，債券發行額為３０億元（人民幣．下同），期限為２９天
，單位面值為１００元，發行利率為１﹒５４％。（ｈｙ）
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