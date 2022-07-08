《經濟通通訊社８日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，今年６月

汽車銷售按年升０﹒５２％至為約１０﹒１萬輛，產量按年升１﹒５６％至約１０﹒２萬輛。

今年１－６月，累計汽車銷售按年跌１６﹒１２％至約５１﹒９萬輛，累計汽車產量按年跌

１２﹒７％至約５２﹒８萬輛。（ｂｎ）

