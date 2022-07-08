《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



綜合施策激發潛力，外貿持續增長可期

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近期外貿運行出現積極變化。以美元計，４月中國出口金額同比增長３﹒９％，５月增長

１６﹒９％，呈現快速恢復勢頭。市場預計，即將公布的６月出口金額有望保持兩位數增長。



１７部門聯合出手鞏固汽車消費回穩態勢

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商務部等１７部門日前發布《關於搞活汽車流通 擴大汽車消費若干措施》。商務部副部長盛秋

平７日在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示，下半年汽車消費有望實現較快增長，為穩

住宏觀經濟大盤發揮積極作用。



基金發行轉暖，權益基金熱度提升

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基金發行市場在經歷了一段時間冷清後，近期明顯回暖。６月新發基金數量達到１３９隻，月度

合計基金發行份額達２３５８﹒１０億份，相比５月分別增長５２﹒７５％、１５６﹒８８％。

６月基金發行份額創今年以來月度新高。





《上海證券報》



李克強：落實好宏觀政策，推進改革開放

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國務院總理李克強日期在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人座談會並表示，東南沿海地

區是改革開放的前沿，要繼續敢闖敢試。無論國際形勢如何變化，中國都堅定不移擴大對外開放

。



多部門聚力出實招搞活汽車流通擴大汽車消費

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商務部等１７部門近日聯合發布《關於搞活汽車流通 擴大汽車消費的若干措施》，提出開展新

一輪新能源汽車下鄉、全國範圍內取消二手車遷入限制、加快充電設施建設等一系列「硬核」舉

措，促進汽車市場發展。



信用卡新規出台，規範息費收取

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銀保監會、人行７日發布《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》，重拳整頓信用卡

市場亂象，切實保護金融消費者合法權益。其中提出，銀行業金融機構要科學合理確定信用卡息

費水平，降低客戶息費負擔。





《證券時報》



李克強：通過高水平開放更好參與國際競爭與合作

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國務院總理李克強日期在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人座談會並表示，東南沿海地

區是改革開放的前沿，要繼續敢闖敢試。無論國際形勢如何變化，中國都堅定不移擴大對外開放

。



一攬子政策助力經濟回穩，中期政策銜接需及早謀劃

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６月以來，隨著加力穩經濟政策落地實施，投資力度持續加大，項目建設提速推進，復商復市穩

步落實，消費潛力加快釋放，助企紓困落地見效，市場主體預期改善，經濟處在加速修復期。



汽車消費再獲政策支持

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支持汽車消費又出新政。近日商務部等１７部門聯合發布《關於搞活汽車流通，擴大汽車消費若

干措施的通知》，從三個方面支持新能源汽車購買使用，包括破除新能源汽車市場地方保護、支

持新能源汽車消費、支持充電設施建設。（ｌｃ）

