《神州經脈》美國或降低對中國商品加徵的關稅，不過國務院總理李克強喊話穩經濟還需艱

苦努力，需實施更多政策支撐，加上內地疫情持續，國家衛健委強調各地要確保「７＋３」管控

政策落實、落地、落細。Ａ股三大指數集體高開，隨後快速跳水翻綠，盤中延續弱勢震盪。滬綜

指高開０﹒４７％後轉跌，收跌０﹒２５％，報３３５６﹒０８點，本周累計跌０﹒９％。深成

指今收跌０﹒６１％，創業板指則跌１﹒１３％。

個股漲多跌少，兩市逾２５００個股上漲，工信部公告「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間

範圍由１４天調整為７天，旅遊、餐飲、消費電子等強勢走高，光伏、鋰電股大幅回調，軍工、

化工、農業股重挫。

人民銀行連續第五日逆回購規模維持在３０億元（人民幣．下同），當日實現淨回籠７０億

元。公開市場本周累計收水３８５０億元，單周回籠規模創三個月來新高。滬深兩市全日成交

１０２９４億元，為連續第１２個交易日突破１萬億元，惟成交較上日減少２﹒２％。

另據《彭博》引述消息人士報道，中國財政部擬提前下達２０２３年地方政府專項債額度，

允許地方政府在今年下半年發行１﹒５萬億元專項債，主要用於支付基礎設施的開支，以提振經

濟增長。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據外電引述知情人士透露，美國總統拜登定於周五與他的顧問會面，討論可能降低對中國

商品加徵的關稅。知情人士稱，白宮的這場會議是拜登就該問題舉行的一系列會議中的最新一場

，目前尚不清楚他是否有意敲定接下來的路徑，因為他尚未作出決定。此外，國務委員兼外長王

毅７日出席２０國集團外長會期間在印尼峇里會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，中方將繼續

秉持客觀公正立場，聚焦勸和促談，支持一切有利於和平解決危機的努力。中方願同包括俄在內

的各方一道，落實好會議重要成果，加快推進２０３０可持續發展議程，維護開發中國家共同利

益，維護國際公平正義。拉夫羅夫指，兩國需要擴大戰略合作範圍，又指俄中關係擁有巨大潛力

。此外，日本前首相安倍晉三今天上午１１點半左右，在奈良市的一個國會選舉拉票活動中遭遇

槍擊，被送往當地醫院時生命垂危，目前在重症監護室（ＩＣＵ）接受治療，院方正考慮為其安

裝人工心肺裝置等治療方案。在北京，外交部發言人趙立堅回應事件時表示，中方注意到這一突

發事件並感到震驚，又稱關注事態發展，希望安倍前首相脫離危險，早日康復。



２﹒ 國務院總理李克強７日在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會。李

克強指出，今年以來中國經濟運行經歷了很不尋常的過程。總的看當前經濟正在恢復，非常不易

。但恢復的基礎不穩固，穩經濟還要付出艱苦努力。在官方新聞稿中，李克強沒有提及動態清零

政策。李克強指出，東南沿海５省市經濟佔全國三分一以上，財政收入佔近四成，在地方對中央

財政淨上繳中貢獻近八成，有力支撐了國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付。要繼續挑起

國家發展、穩經濟的大樑，發揮保障國家財力的主力作用。在做好疫情防控的同時，進一步打通

產業鏈供應鏈堵點，推動經濟運行盡快回歸正常軌道，努力穩增長穩財源。他強調，保持經濟運

行在合理區間，既要實施好宏觀政策，又要繼續深化改革，有效破解多難問題，防止工作單打一

、簡單化，避免一刀切、層層加碼。東南沿海地區是改革開放的前沿，要繼續敢闖敢試。對外開

放事關經濟社會發展全局。



３﹒ 長城資產管理股份有限公司表示，今年上半年，公司新增收購金融不良資產債權規模

４３３億元，開展非金融不良資產業務規模９１億元。期內，長城資產加大不良資產收購力度，

金融不良資產業務增速高於主業平均投放增速；持續提升服務實體經濟質效，除傳統資產包收購

外，對實體經濟出資佔比超過８０％。上半年，長城資產與１２家重點受困房企開展多輪對接及

項目篩選，對受困房企提供的意向紓困項目資產深入研判。目前已成功落地增量投入帶動存量化

解的深圳某項目，另有２個項目已批復正在出資，同時圍繞７家受困房企的８個重點項目正在穩

步推進中，金額合計約８０億元。此外，河南、安徽有村鎮銀行利用網絡平台攬儲，到最後竟演

變成金融詐騙，早前媒體曝光河南鄭州村鎮銀行儲戶健康碼被強行變碼事件，在健康碼被轉綠半

個月之後，有受害儲戶申訴再被賦「紅碼」。村鎮銀行的流動性問題受到關注。河北銀保監日前

同意解散阜城家銀村鎮銀行、武強家銀村鎮銀行，資產、債務以至於全部業務由張家口銀行承繼

，盡管張家口銀行早在三個月前便獲同意收購兩家村鎮銀行，但事件因解散時間敏感而受到外界

關注。



４﹒ 印度執法局以涉嫌洗黑錢為由，派人搜查中國手機廠商ｖｉｖｏ及經銷商的數十個辦事處

，共查獲１１９個銀行帳戶，涉及４６﹒５億盧比，折合５８００多萬美元、７３０萬盧比現金

以及２公斤金條。當局又指，已有大筆資金匯到中國，避過在印度繳納稅款。根據印度執法局的

聲明，執法局突擊搜查了４８個地點，發現ｖｉｖｏ向境外匯出了６２４７﹒６億盧比（大約相

當於其印度銷售額的一半），主要匯往中國，進行這些匯款是為了令印度註冊的公司有巨額虧損

，以避免在印度納稅。自中印兩國２０２０年在喜馬拉雅邊境發生衝突以來，印度當局加強了對

中國公司的審查。這已不是印度第一次向中國手機製造企業發起調查，此前以違反外匯法為由扣

押小米（０１８１０）的７﹒２５億美元存款，以及指控華為操縱帳簿逃稅。《彭博》早前亦報

道，印度正在就中興通訊和ｖｉｖｏ的當地子公司涉嫌財務不當展開調查。



５﹒ 內地新冠疫情持續，全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計３７８宗。上海昨日新增本

土新冠肺炎確診病例１７宗和無症狀感染者２８宗，均在隔離管控中發現。根據疫情涉及的地點

，上海自今日起新增３３個中風險地區。上海近日有多宗病例曾到多間ＫＴＶ，官方宣布全上海

的ＫＴＶ暫緩開放，並對違規營業造成疫情蔓延的場所立案調查。此外，工信部發布公告，即日

起「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍由「１４天」調整為「７天」。短信、網頁、微信小

程序、支付寶小程序、「通信行程卡」ＡＰＰ等查詢渠道同步進行應用版本更新。「通信大數據

行程卡」使用指南中的表述也有變化，已改為「可以免費為用戶提供本人過往７天內到訪過的國

家（地區）和連續停留滿４小時的國內城市證明。」



６﹒ 據「東部戰區」微信公眾號今日消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，近日，解

放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。近來美方在台灣問題

上動作不斷，給「台獨」分裂勢力撐腰打氣，這完全是徒勞的，只會擾亂台海和平、加劇地區緊

張。台灣是中國的一部分。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權

安全和地區和平穩定，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。美國共和黨籍參議員斯科特（Ｒｉｃｋ

Ｓｃｏｔｔ）７月７日至９日率團到訪台灣，他將與蔡英文會面。中央軍委聯合參謀部參謀長李

作成，昨日（７日）應約與美軍參謀長聯席會議主席米利視像通話。中方提出，要求美方恪守一

個中國原則和三個聯合公報規定，停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關係和台海穩定。李作成強

調，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地，如果有人肆意挑釁，必然遭到

堅定反制回擊，中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整。美方表示，通話談及解放軍應負責任

管控競爭以及維持溝通渠道開放，並強調解放軍參與對話，改善危機溝通和減少戰略風險的重要

性。



７﹒ 中國中小企業協會今日公布，６月份，中國中小企業發展指數為８８﹒４，環比上升

０﹒２點，在連續４個月下降後止跌回升，但仍低於２０２１年同期水平。其中，分行業指數和

分項指數全面向好。對樣本企業開工率的調查顯示，完全開工的企業佔２５﹒９０％，開工率在

７５％以上的佔４２％，未開工的佔７﹒７０％。與上月相比，完全開工企業佔比增加５﹒８５

個百分點、未開工企業佔比減少５﹒７０個百分點。值得關注的是，住宿、餐飲業在疫情發生後

受到的衝擊較為明顯，但是在６月份中國中小企業發展指數的分行業指數中，也是回升最為明顯

的行業。６月份，住宿餐飲業比５月份回升０﹒６點，在中國中小企業協會調查的八大行業指數

中漲幅居前。與此同時，建築業、交通運輸郵政倉儲業和批發零售業指數已連續兩個月上升。但

８個分行業指數均處於景氣臨界值１００以下，住宿餐飲業指數仍處於最低位。此外，彭博經濟

學家舒暢、曲天石發布一份經濟研究，指出受大宗商品價格上漲、防疫封控、全球需求轉弱等因

素影響，中國民營經濟目前的狀況為２０１６－２０１７年以來最糟，預計民企今年難以振作，

支持經濟復甦的重擔交到國企和中國政府的手上。



８﹒ 克而瑞研究中心的最新數據顯示，６月１００家典型房企的融資總量為５８７﹒０６億元

，環比減少１１﹒８％，同比減少６２﹒６％。上半年，房企累計融資總量為４１２６億元，環

比２０２１年下半年減少１９％，同比減少４９％，房企融資壓力持續凸顯。另外，７月將有

５１筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的部分之後約為７４０億元，環比增加１５﹒８％，償債

潮仍在持續。對於６月房企融資量環比繼續減少，克而瑞研究中心認為，主要是６月民營房企融

資量環比下降較大所致，可見民營房企難融資的問題依然明顯。從融資結構來看，６月，１００

家典型房企境內債權融資５０７億元，環比減少３﹒２％，同比減少２０﹒９％；境外債權融資

１０億元，環比減少８５﹒８％，同比減少９７﹒７％。從融資成本看，６月１００家典型房企

新增債券類融資成本３﹒４７％，環比下降１﹒１４個百分點，同比下降２﹒７２個百分點。其

中境外債券融資成本６﹒３％，環比下降３﹒８５個百分點，同比下降２﹒６３個百分點；境內

債券融資成本僅為３﹒３７％，頭部優質房企融資優勢明顯。該機構還稱，６月房企共有４４筆

債券到期，金額共計６３９億元，環比增加６８﹒６％，又一波償債潮到來。



９﹒ 投資者等待美國周五公布最新就業報告，以判斷通脹是否觸頂及聯儲局貨幣政策方向，美

元持穩。人民幣中間價兩連揚，即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１３３點子，報６﹒６９４０，全

日漲２２點，收報６﹒７０５１，結束三日連貶。交易員稱，市場聚焦歐洲衰退的同時，也在等

待美國就業數據，以判斷美元下一步走向；稍早前日本前首相安倍遭槍擊的突發新聞，引發日圓

和美元在避險需求下走升，人民幣承壓。他們並表示，如果美國通脹緩解美元可能逐漸見頂，當

然在歐洲和美國都面臨衰退風險時，且歐洲表現更差，避險需求也會支撐美元。美聯儲繼續大幅

加息會加劇中美利差倒掛，但中國經濟穩步回升預期也會支持資金流入，強勢美元短期對人民幣

影響可能偏小。浙商證券首席經濟學家李超最新觀點認為，美元指數三季度可能挑戰１１０，四

季度逐步回落，年末可能回至１００附近。但即便在美元進一步上行，人民幣貶值壓力仍可控，

維持年內人民幣匯率低點在６﹒８附近，年末回歸至６﹒３的判斷。（ｗｌ）

