《經濟通通訊社８日專訊》早前《中國建材報》旗下媒體《水泥內參》報道指，海螺水泥

（００９１４）（滬：６００５８５）旗下宣城海螺涉嫌偷漏稅被查處。海螺水泥昨晚間公告澄

清指報道不實，公司Ａ股現升０﹒７５％，報３５﹒１元（人民幣．下同）。

國家稅務局安徽省稅務局７月５日官網分享一篇報道，指安徽宣城某水泥企業財務主管以支

付手續費方式虛開增值稅專票虛抵進項，並由此導致公司少繳稅款。該局依照法律規定對涉案公

司作出補繳稅款、加收滯納金合計３５５０﹒７６萬元的處罰。目前公司財務主管涉嫌瀆職犯罪

和違法買發票罪已被移交公安部門處理，涉事水泥企業已按期如數補繳了稅款和滯納金。

隨後《水泥內參》報道稱，根據安徽省工信廳公布的水泥熟料生產線清單來看，在安徽宣城

的大部分水泥企業都屬於海螺水泥和南方水泥。文章所述該水泥企業成立於２００４年，通過進

一步篩查，只有宣城海螺水泥有限公司成立於２００４年４月份，符合上文所述的條件。

海螺水泥７日晚間公告，上述報道為不實報道，宣城海螺及其財務管理人員未收到任何報道

中所稱的稅務機關發出的調查或處罰通知，宣城海螺嚴格按照國家相關法律法規繳納稅款，該公

司及其財務管理人員不存在偷稅漏稅的情形。目前《水泥內參》已刪除相關文章。（ｄｗ）

