《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院總理李克強７日在福建主持召開東南

沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會。李克強指出，今年以來中國經濟運行經歷了很不尋常

的過程。總的看當前經濟正在恢復，非常不易。但恢復的基礎不穩固，穩經濟還要付出艱苦努力

。

在官方新聞稿中，李克強沒有提及動態清零政策。他表示，要以習近平新時代中國特色社會

主義思想為指導，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮中央和地方兩

個積極性，協同實施宏觀政策和深化改革，幫助市場主體復元氣、增活力，著力穩就業穩物價，

保持經濟運行在合理區間。



＊做好疫情防控的同時，打通產業鏈供應鏈堵點＊



會上，福建省委書記尹力、省長趙龍發言，上海市長龔正、江蘇省長許昆林、浙江省長王浩

、廣東省長王偉中通過視頻發言。

李克強指出，東南沿海５省市經濟佔全國三分一以上，財政收入佔近四成，在地方對中央財

政淨上繳中貢獻近八成，有力支撐了國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付。要繼續挑起國

家發展、穩經濟的大樑，發揮保障國家財力的主力作用。在做好疫情防控的同時，進一步打通產

業鏈供應鏈堵點，推動經濟運行盡快回歸正常軌道，努力穩增長穩財源。

李克強又指，５省份吸納了全國七成跨省農民工就業，農民打工已成為農民收入的主要來源

。要千方百計穩崗，拓展市場化社會化就業渠道，努力穩住本地和外來務工人員就業。



＊避免一刀切，層層加碼，堅定不移擴大對外開放＊



李克強說，保持經濟運行在合理區間，既要實施好宏觀政策，又要繼續深化改革，有效破解

多難問題，防止工作單打一、簡單化，避免一刀切、層層加碼。東南沿海地區是改革開放的前沿

，要繼續敢闖敢試。對外開放事關經濟社會發展全局。無論國際形勢如何變化，中國都堅定不移

擴大對外開放。長三角、珠三角進出口佔全國近６０％，經濟競爭力強很大程度上是在國際市場

打拼出來的。要繼續以開放促改革促發展，加快提升港口等對外樞紐集疏運水平，穩外貿穩外資

，通過高水平開放更好參與國際競爭與合作，這也有利於國際產業鏈供應鏈穩定和世界和平與發

展。

