《經濟通通訊社８日專訊》乘聯會公布，２０２２年６月乘用車市場零售達到１９４﹒３萬

輛，同比增長２２﹒６％，環比增長４３﹒５％，６月零售環比增速處於近６年同期歷史最高值

。１－６月累計零售９２６﹒１萬輛，同比下降７﹒２％，同比減少７１﹒５萬輛，其中３－５

月同比下降１０３﹒１萬輛影響較大。

６月廠商批發銷量２１８﹒９萬輛，同比增長４２﹒３％，環比增長３７﹒６％，受新能源

市場拉動，部分車企表現分化明顯。

６月小鵬、哪吒、理想、蔚來、零跑、威馬等新勢力車企銷量同比和環比表現總體很強，尤

其是第二陣營的哪吒、零跑等表現較強，這也是細分市場賽道的優勢。



＊６月新能源乘用車批發銷量同比增１４１％＊



６月新能源乘用車批發銷量達到５７﹒１萬輛，同比增長１４１﹒４％，環比增長

３５﹒３％，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，環比改善超過預期。１－６月

新能源乘用車批發２４６﹒７萬輛，同比增長１２２﹒９％。

６月新能源乘用車零售銷量達到５３﹒２萬輛，同比增長１３０﹒８％，環比增長

４７﹒６％，１－６月形成「Ｗ型」走勢。１－６月新能源乘用車國內零售２２４﹒８萬輛，同

比增長１２２﹒５％。

６月新能源乘用車出口３﹒１萬輛，隨著疫情下復工復產政策支持、中國制造新能源產品在

海外認可度的持續提升以及服務網絡的完善，市場前景向好。



＊６月新能源乘用車市場創歷史新高＊



６月新能源乘用車市場創歷史新高，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地

位；以奇瑞集團與廣汽集團為代表的傳統車企在新能源板塊表現相對突出。隨著自主車企在新能

源路線上的多線並舉產品投放，市場基盤持續擴大，廠商批發銷量突破萬輛的企業有１６家（環

比增３家，同比增１１家），佔新能源乘用車總量８５％。

其中，比亞迪１３３７６２輛、特斯拉中國７８９０６輛、上汽通用五菱４９４５０輛、吉

利汽車２９６７１輛、廣汽埃安２４１０９輛，奇瑞汽車２２７８３輛，上汽乘用車１７９８５

輛，長安汽車１６１７８輛、小鵬汽車１５２９５輛、上汽大眾１３２４１輛、哪吒汽車

１３１５７輛、理想汽車１３０２４輛、蔚來汽車１２９６１輛、長城汽車１３９１７輛、一汽

大眾１２２７２輛、零跑汽車１１２５９輛。



＊傳統燃油車市場車購稅減半政策給力＊



乘聯會表示，與２００９年、２０１５年的減徵車輛購置稅政策相比，此次政策的實施範圍

更廣，受益面更大。在實施範圍方面，前兩次政策均針對的是１﹒６升及以下排量乘用車，此次

明確為２﹒０升及以下，這樣將有１０００多萬輛乘用車可以享受政策優惠。

５月中旬預計２０２２年乘聯會零售銷量是１９００萬輛，同比下降５％，通過購置稅優惠

等諸多新政策的實施，通過７個月的促消費努力，推動全年國內零售達到２１００萬輛的規模，

將有１０００多萬輛乘用車可以享受政策優惠，出政策比沒出政策預計增量達到２００萬輛左右

。（ｊｔ）

