《經濟通通訊社８日專訊》國家能源局組織召開６月份全國可再生能源開發建設形勢分析會

。會議要求，加快推進重大水電、抽水蓄能和大型風電光伏基地等可再生能源重大工程、重大項

目建設，是推動落實國務院穩經濟一攬子政策措施的重要內容，各單位要高度重視，全力推進前

期工作，盡早開工、盡快投產。

會議強調，要充分認識可再生能源總裝機和月新增裝機較以往大幅增長的新常態，認真抓好

「三北」重點地區新能源消納利用，充分發揮可再生能源在迎峰度夏中的保供作用。要把握新增

可再生能源消費不納入能源消費總量控制的重大機遇，各電網企業要主動、超前做好電網規劃，

加快輸電通道、主網架和配電網建設；各大型央企要發揮示範帶動作用，進一步加大可再生能源

項目開發建設，從供給、消費兩側，切實推動可再生能源更好更快發展。

面對經濟動盪，中國正在轉向新型基礎設施。國務院總理李克強６月２９日主持召開國務院

常務會議，通過發行金融債券等籌資３０００億元人民幣，用於補充包括新型基礎設施在內的重

大項目資本金、但不超過全部資本金的５０％，或為專項債項目資本金搭橋。（ｗｌ）

