《經濟通通訊社８日專訊》明陽智能（滬：６０１６１５）今早公告稱，公司正在申請發行

全球存托憑證（ＧＤＲ）並在倫敦證券交易所上市，並已確定本次發行的最終價格為每份

ＧＤＲ２１美元。在下述超額配售權行使之前，公司本次發行的ＧＤＲ數量為３１２８﹒０５萬

份，所代表的基礎證券Ａ股股票為逾１﹒５６億股，募集資金總額為約６﹒５７億美元。

根據倫敦證券交易所的相關規則以及國際市場慣例，本次發行的ＧＤＲ預計於倫敦時間

２０２２年７月８日開始附條件交易（ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ ｔｒａｄｉｎｇ）；在附條件

交易期間，投資者交易的ＧＤＲ將以本次發行的ＧＤＲ正式在倫敦證券交易所上市為交割的前提

條件。公司預計本次發行的ＧＤＲ將於倫敦時間２０２２年７月１３日（下周三）正式在倫敦證

券交易所上市；自正式上市之日起，投資者交易的ＧＤＲ的交割將不附前提條件。

本次發行募集資金的用途為大約６０％的募集資金淨額將用提升集團風機製造和銷售能力，

包括研究、製造和銷售集團風機；大約２０％的募集資金淨額將用於促進集團的國際化戰略；大

約１０％的募集資金淨額將用於提升集團的光伏、儲能和氫能實力；大約１０％的募集資金淨額

將用於營運資金和一般企業用途。

明陽智能早盤低開後，股價跌幅持續擴大，現瀉６﹒５％，報３２﹒１５元人民幣。

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