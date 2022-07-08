《經濟通通訊社８日專訊》有內地乘客７日在社交媒體發布視頻，稱其所乘坐的國航

（００７５３）（滬：６０１１１１）ＣＡ１９２１次航班，機翼上的螺絲鬆動。視頻顯示，該

飛機當時正在空中飛行，機翼上的螺絲確實在明顯晃動，還有一顆螺絲已經掉落。昨晚１０點，

涉事的國航在其官方微博確認了這一情況。聲明稱，針對網絡上反映的ＣＡ１９２１航班飛機左

機翼內側船形整流罩存在螺絲鬆動的現象，國航即對飛機相關部位進行檢查，對螺絲鬆動情況進

行了維修，同時對相關機隊進行排查。

上述ＣＡ１９２１航班從北京飛往衡陽，已經於當天下午３點半安全抵達。

國航Ａ股股價變化不大，暫跌０﹒３％，報１０﹒１４元人民幣；Ｈ股則跌１﹒８％，現報

６﹒３８港元。



＊內媒引述機務人員：該螺絲鬆動或掉落均不影響安全＊



據內媒《界面新聞》引述一位機務人員介紹，該螺絲所在的內側船形整流罩部位，主要作用

是把氣流規整，從而減少阻力以節省燃油。該人士表示，鬆動的螺絲短時間內一般不會掉下來，

但是經過長時間晃動後，可能會使得周邊的螺絲也受到震動，導致更多螺絲鬆動或者掉落。但他

同時強調，這並不影響航空安全。即使把那一圈螺絲和整個尾椎都卸下來，也不會影響安全，只

是會增加耗油量而已。

據悉，由於機翼內側船形整流罩位置較高，一般航前檢查時不會查看這一位置。但在周期性

檢查中，例如大概間隔１個月進行的Ａ檢，會專門檢查這個項目。（ｗｌ）

