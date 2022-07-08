《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒４７％，

報３３８０﹒３７點，深綜指高開０﹒４％，創業板指高開０﹒６７％。普遍行業板塊高開，而

工信部公告「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍由１４天調整為７天，旅遊餐飲股領漲。

國務院總理李克強在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會，李克強指

當前中國經濟正在恢復，但恢復的基礎不穩固，穩經濟還要付出艱苦努力。在官方新聞稿中，李

克強沒有提及動態清零政策。他表示，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮中央和地方兩

個積極性，保持經濟運行在合理區間，既要實施好宏觀政策，又要繼續深化改革，更強調無論國

際形勢如何變化，中國都堅定不移擴大對外開放。

官媒《中國證券報》頭版報道，近期中國外貿運行出現積極變化，預計在國內生產供給有序

恢復、穩外貿政策持續加碼的支持下，即將公布的６月出口金額有望保持兩位數增長。

外電引述知情人士透露，美國總統拜登定於周五（８日）與顧問會面，討論可能降低對中國

商品加徵的關稅。

中國國務委員兼外長王毅出席二十國集團外長會期間在印尼峇里會見俄羅斯外長拉夫羅夫，

雙方就烏克蘭局勢交換了意見，並同意進一步擴大雙邊合作。

人民銀行連續第五日逆回購規模維持在３０億元（人民幣．下同），當日實現淨回籠７０億

元。公開市場本周共４０００億元逆回購到期，累計收水３８５０億元。（ｅｙ）

