《經濟通通訊社８日專訊》外媒報道美國總統拜登將於周五與顧問召開會議，討論可能降低

對中國商品加徵的關稅；國務院總理李克強喊話穩經濟還需艱苦努力，要高效統籌疫情防控和經

濟社會發展，需實施更多政策支撐。彭博經濟學家舒暢、曲天石發布一份經濟研究，指出中國民

營經濟目前的狀況為２０１６－２０１７年以來最糟，預計民企今年難以振作，支持經濟復甦的

重擔交到國企和中國政府的手上。

滬深股市今早高開後弱勢震盪，滬綜指高開０﹒４７％強勢橫行，半日收升０﹒１７％，報

３３７０﹒２８點。深成指升０﹒１３％，創業板指多次翻綠，半日則軟０﹒２４％。

市場情緒較為謹慎，兩市逾３１００個股上漲，工信部公告「通信行程卡」查詢結果的覆蓋

時間範圍由１４天調整為７天，旅遊、餐飲、消費電子等強勢走高，汽車股大幅回調，軍工、化

工、農業股全線重挫。

人民銀行連續第五日逆回購規模維持在３０億元（人民幣．下同），當日實現淨回籠７０億

元。公開市場本周共４０００億元逆回購到期，累計收水３８５０億元。兩市半日成交６６９４

億元，較上日同時段增加３﹒８％。



＊通信行程卡調整，旅遊板塊全線上揚＊



李克強７日在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會，在官方新聞稿中

，李克強沒有提及動態清零政策。而工信部亦最新公布，通信行程卡查詢時間範圍由１４天調整

為７天，文化和旅遊部發通知，即日起恢復旅行社和在線旅遊企業經營旅遊專列業務，將旅遊專

列業務納入跨省旅遊「熔斷」機制統一管理。

景點及旅游板塊開盤領漲，西域旅遊（深：３００８５９）升５﹒９％，麗江股份

（深：００２０３３）升３﹒９％，張家界（深：０００４３０）升１﹒７％，華天酒店

（深：０００４２８）升２﹒６％，天目湖（滬：６０３１３６）升２％。

上海發布培育元宇宙新賽道行動方案，元宇宙概念股多股漲停，寶通科技

（深：３０００３１）飆升１２％，國光電器（深：００２０４５）、三利譜

（深：００２８７６）、寶鷹股份（深：００２０４７）、智度股份（深：０００６７６）齊齊

漲停。

數據出境安全評估辦法９月施行，網絡安全股早段拉升，浙大網新（滬：６００７９７）漲

停，創意信息（深：３００３６６）升３﹒３％，衛士通（深：００２２６８）升近３％，遠光

軟件（深：００２０６３）升１﹒８％，報６﹒６５元。



＊中通客車汽車銷量銳降，高位回吐逾９％＊



湖南鋼鐵集團本周召開會議，針對當前鋼鐵行業急轉直下的嚴峻形勢，決定停止生產虧損產

品。鋼鐵股集體走弱，河鋼股份（深：０００７０９）跌３﹒５％，撫順特鋼

（滬：６００３９９）跌３﹒２％，中信特鋼（深：０００７０８）跌１﹒１％，華菱鋼鐵

（深：０００９３２）、大中礦業（深：００１２０３）跟跌約０﹒５％。

近期遭炒作的中通客車（深：０００９５７）公布，６月汽車銷量４４３輛，同比銳降

４９﹒２％；本年累計銷量３１８２輛，同比下降１７﹒１６％。中通客車半日重挫９﹒１％。

中通客車曾上演連１２日漲停行情，年初迄今累計暴漲２﹒５倍。

中國電力設備製造商禾邁股份（滬：６８８０３２）周四隨光伏板塊勁升，盤中一度漲

８﹒８％創出１０６５元的上市新高，股價依然僅低於股王貴州茅台（滬：６００５１９）。禾

邁股份存高位獲利回吐壓力，早段一度重挫１２﹒１％至９１４﹒０９元，半日仍跌７﹒３１％

，報９６４元。禾邁股份年初迄今累計飆升超九成。（ｃａ）

