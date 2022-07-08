《經濟通通訊社８日專訊》美國或降低對中國商品加徵的關稅，不過國務院總理李克強喊話

穩經濟還需艱苦努力，需實施更多政策支撐，加上內地疫情持續，國家衛健委強調各地要確保「

７＋３」管控政策落實、落地、落細。Ａ股三大指數集體高開，隨後快速跳水翻綠，盤中延續弱

勢震盪。滬綜指高開０﹒４７％後轉跌，收跌０﹒２５％，報３３５６﹒０８點，本周累計跌

０﹒９％。深成指今收跌０﹒６１％，創業板指則跌１﹒１３％。

個股漲多跌少，兩市逾２５００個股上漲，工信部公告「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間

範圍由１４天調整為７天，旅遊、餐飲、消費電子等強勢走高，光伏、鋰電股大幅回調，軍工、

化工、農業股重挫。

人民銀行連續第五日逆回購規模維持在３０億元（人民幣．下同），當日實現淨回籠７０億

元。公開市場本周累計收水３８５０億元，單周回籠規模創三個月來新高。滬深兩市全日成交

１０２９４億元，為連續第１２個交易日突破１萬億元，惟成交較上日減少２﹒２％。



＊上海發布元宇宙方案，概念股多股漲停＊



工信部發布公告，即日起「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍由「１４天」調整為「７

天」。市場期待旅遊出行復甦，旅遊板塊全線造好，大連聖亞（滬：６００５９３）升１﹒７％

，中國中免（滬：６０１８８８）漲２﹒２％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升１﹒５％。

上海發布培育元宇宙新賽道行動方案，元宇宙概念股多股漲停，寶通科技

（深：３０００３１）飆升１０﹒３％，國光電器（深：００２０４５）、三利譜

（深：００２８７６）、寶鷹股份（深：００２０４７）、智度股份（深：０００６７６）齊齊

漲停。

半導體股漲幅居前，德明利（深：００１３０９）、大港股份（深：００２０７７）漲停，

利揚芯片（滬：６８８１３５）飆升９﹒８％，宏微科技（滬：６８８７１１）升９﹒２％，臻

鐳科技（滬：６８８２７０）升８﹒８％，新潔能（滬：６０５１１１）升７﹒３％。

國家能源局召開６月全國可再生能源開發建設形勢分析會，會議要求加快推進重大水電、抽

水蓄能和大型風電光伏基地等可再生能源重大工程、重大項目建設。光伏、儲能板塊反覆活躍。

儲能概念走高，金智科技（深：００２０９０）、華亞智能（深：００３０４３）、凱恩股份

（深：００２０１２）漲停。



＊天齊鋰業Ｈ股下周三掛牌，Ａ股收升＊



天齊鋰業（０９６９６）（深：００２４６６）公告，確定Ｈ股發行最終價格為每股８２港

元，預計下周三（１３日）在港交所上市交易。天齊鋰業集資金額接近１３５億港元，成為本港

今年以來集資規模最大的ＩＰＯ。天齊鋰業Ａ股收升２﹒２％，報１４８元，本周三盤中曾創新

高１４８﹒５７元。

江西銅業１至６月實現銷售收入２６６２億元，同比增長１２﹒９９％，創下歷史同期新高

。江銅集團旗下江西銅業股份（００３５８）（滬：６００３６２）Ａ股跌０﹒８％，報

１７﹒３１元。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４４２８﹒７８ －０﹒３３

上證綜合指數 ３３５６﹒０８ －０﹒２５ ４２１９﹒００

深證綜合指數 ２２１９﹒９０ －０﹒３５ ６０７５﹒００

上證Ｂ股指數 ３０８﹒３５ ＋０﹒４７ １﹒６７

深證Ｂ股指數 １２１４﹒５８ ０﹒００ ０﹒９１

上證１８０指數 ９２２９﹒２８ －０﹒２２

上證３８０指數 ６０８１﹒２０ －０﹒８５

深證成份指數 １２８５７﹒１３ －０﹒６１

中小創新指數 ２４３１﹒８６ －０﹒３３

深圳創業板指數 ２８１７﹒６４ －１﹒１３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

