《經濟通通訊社８日專訊》上證１８０指數半日升０﹒２２％，報９２６９﹒５點，上證

３８０指數半日跌０﹒２２％，報６１１９﹒４７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２１﹒７３億元，賣盤超買盤，

淨流出１﹒７３億元。

工信部發布公告，即日起「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍由「１４天」調整為「７

天」。市場期待旅遊出行復甦，旅遊板塊全線造好，大連聖亞（滬：６００５９３）升１﹒７％

，中國中免 （滬：６０１８８８）漲２﹒２％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升１﹒５％。

隨著需求疲弱導致利潤率大幅下滑，中國鋼鐵企業紛紛就業內的危機形勢拉響了警報。最嚴

厲的警告來自湖南鋼鐵集團本周召開會議，部署措施包括停止生產虧損產品。鋼鐵股集體走弱，

撫順特鋼（滬：６００３９９）跌３﹒２％，寶鋼股份（滬：６０００１９）倒升０﹒５％，新

鋼股份（滬：６００７８２）無升跌。

半導體今早走強，韋爾股份（滬：６０３５０１）升２﹒１％，三安光電

（滬：６００７０３）升１﹒９％，兆易創新（滬：６０３９８６）抽升６﹒３％，中芯國際

（滬：６８８９８１）升０﹒８％，中微公司（滬：６８８０１２）升０﹒１％，華潤微

（滬：６８８３９６）升３﹒６％，士蘭微（滬：６００４６０）升逾２％，斯達半導

（滬：６０３２９０）走高４﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

