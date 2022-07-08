《經濟通通訊社８日專訊》上證１８０指數半日升０﹒２２％，報９２６９﹒５點，上證
３８０指數半日跌０﹒２２％，報６１１９﹒４７點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２１﹒７３億元，賣盤超買盤，
淨流出１﹒７３億元。
工信部發布公告，即日起「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍由「１４天」調整為「７
天」。市場期待旅遊出行復甦，旅遊板塊全線造好，大連聖亞（滬：６００５９３）升１﹒７％
，中國中免 （滬：６０１８８８）漲２﹒２％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升１﹒５％。
隨著需求疲弱導致利潤率大幅下滑，中國鋼鐵企業紛紛就業內的危機形勢拉響了警報。最嚴
厲的警告來自湖南鋼鐵集團本周召開會議，部署措施包括停止生產虧損產品。鋼鐵股集體走弱，
撫順特鋼（滬：６００３９９）跌３﹒２％，寶鋼股份（滬：６０００１９）倒升０﹒５％，新
鋼股份（滬：６００７８２）無升跌。
半導體今早走強，韋爾股份（滬：６０３５０１）升２﹒１％，三安光電
（滬：６００７０３）升１﹒９％，兆易創新（滬：６０３９８６）抽升６﹒３％，中芯國際
（滬：６８８９８１）升０﹒８％，中微公司（滬：６８８０１２）升０﹒１％，華潤微
（滬：６８８３９６）升３﹒６％，士蘭微（滬：６００４６０）升逾２％，斯達半導
（滬：６０３２９０）走高４﹒８％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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