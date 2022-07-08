《經濟通通訊社８日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒２２％，報９２２９﹒２８點，上

證３８０指數收跌０﹒８５％，報６０８１﹒２點。

美國費城半導體指數連升三日，隔晚更揚４﹒５％，帶挈半導體走強，韋爾股份

（滬：６０３５０１）升０﹒７％，三安光電（滬：６００７０３）升０﹒０４％，兆易創新

（滬：６０３９８６）抽升４﹒６％，中芯國際（滬：６８８９８１）升０﹒２％，華潤微

（滬：６８８３９６）升２﹒８％，士蘭微（滬：６００４６０）升０﹒２％。

工信部發布公告，即日起「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍由「１４天」調整為「７

天」。市場期待旅遊出行復甦，旅遊板塊全線造好，大連聖亞（滬：６００５９３）升０﹒９％

，中國中免（滬：６０１８８８）漲１﹒２％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升０﹒７％。

隨著需求疲弱導致利潤率大幅下滑，中國鋼鐵企業紛紛就業內的危機形勢拉響了警報。最嚴

厲的警告來自湖南鋼鐵集團本周召開會議，部署措施包括停止生產虧損產品。鋼鐵股集體走弱，

撫順特鋼（滬：６００３９９）跌３﹒１％，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌０﹒２％，新鋼

股份（滬：６００７８２）跌０﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

