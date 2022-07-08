《經濟通通訊社８日專訊》深證成指半日升０﹒１３％，報１２９５２﹒８１點，深證中小
創新指數半日升０﹒３７％，報２４４９﹒０３點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒８１億元，用６﹒１９億
元或１﹒２％。
國家能源局召開６月全國可再生能源開發建設形勢分析會，會議要求加快推進重大水電、抽
水蓄能和大型風電光伏基地等可再生能源重大工程、重大項目建設。光伏、儲能板塊反覆活躍。
儲能概念走高，金智科技（深：００２０９０）、華亞智能（深：００３０４３）、凱恩股份
（深：００２０１２）漲停。
上海市人民政府辦公廳印發促進綠色低碳產業發展、培育「元宇宙」新賽道、促進智能終端
產業高質量發展等行動方案的通知。元宇宙概念股盤中拉升，藍思科技（深：３００４３３）抽
升６﹒６％，歌爾股份（深：００２２４１）走高４﹒４％，創維數字（深：０００８１０）升
６﹒６％，歐菲光（深：００２４５６）升１﹒７％。
中國國家互聯網信息辦公室公布《數據出境安全評估辦法》，規範數據出境活動，辦法自９
月１日起施行，評估結果有效期為２年。網絡安全股早段拉升，衛士通（深：００２２６８）漲
２﹒９％，遠光軟件（深：００２０６３）漲１﹒８％，創意信息（深：３００３６６）升
３﹒３％，中新賽克（深：００２９１２）升１﹒９％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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