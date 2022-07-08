《經濟通通訊社８日專訊》深證成指今日收跌０﹒６１％，報１２８５７﹒１３點，深證中

小創新指數收跌０﹒３３％，報２４３１﹒８６點。

特斯拉裁員１０％，幾百名特斯拉前員工跳槽到亞馬遜、蘋果。特斯拉概念股走低，寧德時

代（深：３００７５０）跌１﹒６％，天齊鋰業（深：００２４６６）升２﹒２％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）、天賜材料（深：００２７０９）挫近４％，中航光電

（深：００２１７９）跌１﹒５％，三花智控（深：００２０５０）跌１﹒７％。

國家能源局召開６月全國可再生能源開發建設形勢分析會，會議要求加快推進重大水電、抽

水蓄能和大型風電光伏基地等可再生能源重大工程、重大項目建設。光伏、儲能板塊反覆活躍。

儲能概念走高，金智科技（深：００２０９０）、華亞智能（深：００３０４３）、凱恩股份

（深：００２０１２）漲停。

上海市人民政府辦公廳印發促進綠色低碳產業發展、培育「元宇宙」新賽道、促進智能終端

產業高質量發展等行動方案的通知。元宇宙概念股拉升，藍思科技（深：３００４３３）抽升

５﹒５％，歌爾股份（深：００２２４１）走高２﹒１％，創維數字（深：０００８１０）升

５﹒９％，歐菲光（深：００２４５６）升１﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

