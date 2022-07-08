《經濟通通訊社８日專訊》隨著需求疲弱導致利潤率大幅下滑，中國鋼鐵企業紛紛就業內的

危機形勢拉響了警報。最嚴厲的警告來自湖南鋼鐵集團本周召開會議，針對當前鋼鐵行業急轉直

下的嚴峻形勢，部署了「戰危機、保生存」的措施，包括停止生產虧損產品。

湖南鋼鐵集團表示，今年上半年，集團克服原燃料價格持續高企、鋼材產品價格逐月下跌的

嚴峻困難，內部生產經營指標保持穩中有進，但６月中旬以來，隨著行業線棒材等鋼材品種全面

轉虧，集團公司經營效益也出現大幅下降。

針對鋼鐵企業虧損面持續擴大的情況，行業專家估計，這一輪危機有可能持續５年。中國鋼

鐵工業協會黨委書記何文波分析，目前市場的主要問題出在鋼鐵需求側，但現實解決方案在鋼鐵

供給側。

鋼鐵股集體走弱，河鋼股份（深：０００７０９）挫２﹒７％，撫順特鋼

（滬：６００３９９）跌１﹒４％，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌０﹒８％，中信特鋼

（深：０００７０８）跌逾１％，華菱鋼鐵（深：０００９３２）微跌０﹒６％，大中礦業

（深：００１２０３）跌０﹒５％，太鋼不銹（深：０００８２５）跌０﹒４％，首鋼股份

（深：０００９５９）跌０﹒４％，新鋼股份（滬：６００７８２）跌０﹒４％。（ｊｔ）

