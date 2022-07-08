《經濟通通訊社８日專訊》彭博經濟學家舒暢、曲天石發布一份經濟研究，指出受大宗商品

價格上漲、防疫封控、全球需求轉弱等因素影響，中國民營經濟目前的狀況為２０１６－

２０１７年以來最糟，預計民企今年難以振作，支持經濟復甦的重擔交到國企和中國政府的手上

。報告引述製造業ＰＭＩ調查指，主要是民企的小型企業在５月和６月出現萎縮，和大型企業重

回擴張的趨勢大相徑庭。

報告指，大宗商品價格上漲讓主導原材料生產行業的國企賺取大量盈利，但對大多數製造業

民企的利潤造成打壓，加上隨著全球經濟增長放緩，消費需求從商品轉向服務，來自外部需求的

支持似乎勢將減弱。服務業方面，隨著防疫封控等措施打擊了消費，包括餐飲和旅遊行業等接觸

密集型服務業處於苦苦掙扎的狀態，預料未來幾個月出行不暢會繼續抑制服務需求。

報告又指，中國通過增加基礎設施支出、推出針對稅收和社保的優惠措施以及支持放貸，以

幫助刺激經濟增長，但還不夠提振民營部門；近期中國政府緩慢放鬆防疫限制，報告同意是一個

好跡象，但不認為今年的防疫政策會出現大轉變。（ｅｙ）







