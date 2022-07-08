《經濟通通訊社８日專訊》長城資產管理股份有限公司表示，今年上半年，公司新增收購金

融不良資產債權規模４３３億元（人民幣．下同），開展非金融不良資產業務規模９１億元。期

內，長城資產加大不良資產收購力度，金融不良資產業務增速高於主業平均投放增速；持續提升

服務實體經濟質效，除傳統資產包收購外，對實體經濟出資佔比超過８０％。同時，公司強化對

存量資產的營銷盤活，精選資產１５００餘戶、規模２０００多億元，設置６大區域專題和１７

個行業專題，吸引境內外７００餘家意向投資者。

下一步，長城資產將在做好傳統不良資產收購的同時，積極探索結構化交易、收購反委托、

顧問咨詢、受托管理和處置等業務模式，整體性、系統性地推動此項工作，為中小金融機構改革

化險、金融業轉型和金融市場健康發展做出新的積極貢獻。聚焦三大重點盤活領域，加強與政府

機構、央企國企和地方平台的對接，配合其盤活存量資產、降低債務風險、籌集建設資金等。



＊正圍繞７家受困房企推進８個項目，涉資８０億元＊



上半年，長城資產與１２家重點受困房企開展多輪對接及項目篩選，對受困房企提供的意向

紓困項目資產深入研判。目前已成功落地增量投入帶動存量化解的深圳某項目，另有２個項目已

批覆正在出資，同時圍繞７家受困房企的８個重點項目正在穩步推進中，金額合計約８０億元。

根據資產特性、企業訴求等情況，長城資產擬分類制定風險化解措施，一是引入央國企頭部

穩健型房企實施併購重組，二是有效隔離風險推動後續開發與保交房，三是開展類共益債模式盤

活底層資產，四是著力探索輕資產盤活模式。通過上述舉措，公司切實履行化解金融風險、服務

實體經濟的職責，促進房地產行業良性循環和健康發展。（ｗｌ）

