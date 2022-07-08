《經濟通通訊社８日專訊》中國海關將於下周三（１３日）公布６月貿易數據。據《路透》

綜合約２０家機構預估中值顯示，受海外需求減弱、去年基數逐漸抬高等影響，內地６月出口同

比料增長１２％，低於５月升幅、但仍維持兩位數增長（５月出口同比增１６﹒９％）；當月進

口同比增速料亦放緩至３﹒９％（５月進口同比增４﹒１％），貿易順差略跌至７５７億美元

（５月貿易順差７８７﹒６億美元）。

瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤指出，６月疫情對物流和海關清關帶來的擾動應繼續減弱。

不過，６月南韓出口和進口均弱於５月，尤其是對華出口以及自華進口同比增速分別走弱至同比

下跌１％和增長２４％，沿海港口外貿貨物吞吐量同比跌幅從０％走弱至同比下跌４％。

不過，中信證券宏觀經濟首席分析師程強看法偏樂觀。他認為，儘管市場擔心美歐經濟衰退

，但短期來看外需的增長仍然具有韌性，信貸增長接力居民儲蓄回落仍對消費有支撐，綜合基數

因素，預計內地６月出口同比增速將達到２０％；而綜合出口需求和國內需求的回升，預計進口

增速將回升至８％左右。

商務部周四（７日）表示，預計６月中國外貿仍將維持較高增長，不過下半年接訂單拓市場

仍有難度。（ｗｌ）

