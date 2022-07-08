  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

08/07/2022 16:35

【數據前瞻】機構料６月美元計進出口增速放緩，貿易順差略收窄

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國海關將於下周三（１３日）公布６月貿易數據。據《路透》
綜合約２０家機構預估中值顯示，受海外需求減弱、去年基數逐漸抬高等影響，內地６月出口同
比料增長１２％，低於５月升幅、但仍維持兩位數增長（５月出口同比增１６﹒９％）；當月進
口同比增速料亦放緩至３﹒９％（５月進口同比增４﹒１％），貿易順差略跌至７５７億美元
（５月貿易順差７８７﹒６億美元）。
　　瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤指出，６月疫情對物流和海關清關帶來的擾動應繼續減弱。
不過，６月南韓出口和進口均弱於５月，尤其是對華出口以及自華進口同比增速分別走弱至同比
下跌１％和增長２４％，沿海港口外貿貨物吞吐量同比跌幅從０％走弱至同比下跌４％。
　　不過，中信證券宏觀經濟首席分析師程強看法偏樂觀。他認為，儘管市場擔心美歐經濟衰退
，但短期來看外需的增長仍然具有韌性，信貸增長接力居民儲蓄回落仍對消費有支撐，綜合基數
因素，預計內地６月出口同比增速將達到２０％；而綜合出口需求和國內需求的回升，預計進口
增速將回升至８％左右。
　　商務部周四（７日）表示，預計６月中國外貿仍將維持較高增長，不過下半年接訂單拓市場
仍有難度。（ｗｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金