《經濟通通訊社８日專訊》中證監近日啟動私募股權創投基金向投資者實物分配股票試點工

作，這是中證監推動優化私募股權創投基金發展環境、支持行業進一步服務實體經濟的又一項重

要舉措。私募股權創投基金向投資者實物分配股票，是指私募基金管理人與投資者約定，將私募

股權創投基金持有的上市公司首次公開發行前的股份通過非交易過戶方式向投資者（份額持有人

）進行分配的一種安排。

從境外市場看，私募基金在被投企業上市後向投資者實物分配股票是較為常見的制度安排。

這一安排有利於兼顧投資者差異化需求，進一步優化私募股權創投基金退出環境，促進行業長期

健康發展，更好地發揮其對實體經濟和創新創業的支持作用。

本次試點工作中，私募股權創投基金向投資者分配的須是所持有上市公司首次公開發行前的

股份。私募股權創投基金是上市公司控股股東、實際控制人、第一大股東（含一致行動人），持

有上市公司股份尚未解除限售，持有上市公司股份依照有關規則或者承諾不得減持，持有上市公

司股份涉及質押、凍結、司法拍賣，或者存在違法違規行為等情形的，不得參與試點。

投資者是該上市公司的實際控制人、控股股東、第一大股東（含一致行動人），是該上市公

司董事、監事、高級管理人員，或者不具備證券市場投資資格等情形的，私募股權創投基金不得

向其分配股票。有意向參與試點且符合條件的私募基金管理人可在充分論證的基礎上向基金業協

會提出試點申請及具體操作方案。（ｗｌ）

