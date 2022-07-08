【ＦＯＣＵＳ】中國二季度ＧＤＰ數據揭盅在即，總理李克強周四（７日）最新指，「穩經

濟還要付出艱苦努力」；繼地方政府首６月累計發行逾３﹒４萬億（人民幣．下同）專項債後，

當局據報擬再提前下達１﹒５萬億元的明年專項債額度，誓要以基建投資為增長保底。

不過，隨著有「最糟糕」亞變種之稱的ＢＡ﹒５在西安、澳門、紐約、巴黎攻城掠地，全球

病

例過去短短兩周已急彈３０％；世衛並宣布在印度發現新的亞變種ＢＡ﹒２﹒７５－－沒完沒了

。



＊基建領銜大任，專項債發行開足馬力＊



內地汽車銷售６月強勢回暖，兩大電動車巨頭特斯拉、比亞迪分別大賣７﹒８萬輛、６﹒９

萬輛；但貨運量、航班數、房地產銷售、餐飲服務等，仍齊齊指向李克強口中「恢復的基礎不穩

固，穩經濟還要付出艱苦努力」。

市場普遍預期，將於下周五（１５日）公布的二季度ＧＤＰ按年增速僅為「１」字頭，要穩

住大盤

、努力實現全年５﹒５％增長目標，交通基建再次領銜被賦予大任（另有能源及保障性安居工程

）。

所謂「基建上馬，糧草先行」，地方政府僅６月就新增專項債發行１﹒３萬億元，首６月累

計逾３﹒４萬億元。２０２２年全年額度用去約９９％，市場消息就指，當局擬再提前下達

１﹒５萬億元的２０２３年專項債額度。

發債籌資之餘，李克強更要求上海、廣東、江蘇、浙江、福建東南沿海５省市，「繼續挑起

國家發展、穩經濟的大梁，發揮保障國家財力的主力作用。」值得留意的是，在昨天舉行的視像

會議上，總理及浙江官員未有戴口罩，其餘幾省市官員全部口罩遮面。



＊ＢＡ﹒５耐藥性數倍增，印度又現新分支＊



此一小細節，加上西安周三（６日）起西安實施７天臨時管控，上海周二（５日）起在至少

９個城

區再啟全民三天兩檢，抗疫模範生澳門上月中至今病例破１３００宗，香港預期單日確診一至兩

周

後或達６千宗……新一波感染潮乃至管控潮，可能性漸增。

今次在西安、澳門現身的Ｏｍｉｃｒｏｎ亞變種ＢＡ﹒５，截至６月底的全球病例佔比為

４３％，在美國的比例更達近５４％。這種被形容為「野獸」和「最糟糕」的亞變種，對疫苗抗

體的抵抗力為ＢＡ﹒２亞變種的４倍，並能令曾經確診的人再次感染。除了傳播速度更快、病毒

載量更高，研究顯示其或重拾肺部感染，或意味更高的入院乃至重症率。此外，世衛周三公布在

印度發現另一Ｏｍｉｃｒｏｎ亞變種ＢＡ﹒２﹒７５，並警告其不同尋常；坊間已呼籲將其命名

為Ｃｅｎｔａｕｒｕｓ。

變種層出不窮，或預示人類研發疫苗的追逐賽遠未見終點，而大流行的對生命、增長的威

脅同難言消退。在昨天的東南沿海省份經濟形勢座談會上，李克強提及「長三角、珠三角進出

口佔全國的近６０％，經濟競爭力強很大程度上是在國際市場打拼出來的」，此是否暗示人幣策

略性貶值呼之欲出？答案料快揭曉。

