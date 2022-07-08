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AH股新聞

08/07/2022 13:06

【ＦＯＣＵＳ】新冠亞變種沒完沒了，總理籲艱苦努力穩經濟

　　【ＦＯＣＵＳ】中國二季度ＧＤＰ數據揭盅在即，總理李克強周四（７日）最新指，「穩經
濟還要付出艱苦努力」；繼地方政府首６月累計發行逾３﹒４萬億（人民幣．下同）專項債後，
當局據報擬再提前下達１﹒５萬億元的明年專項債額度，誓要以基建投資為增長保底。
　　不過，隨著有「最糟糕」亞變種之稱的ＢＡ﹒５在西安、澳門、紐約、巴黎攻城掠地，全球

例過去短短兩周已急彈３０％；世衛並宣布在印度發現新的亞變種ＢＡ﹒２﹒７５－－沒完沒了

　
＊基建領銜大任，專項債發行開足馬力＊
　
　　內地汽車銷售６月強勢回暖，兩大電動車巨頭特斯拉、比亞迪分別大賣７﹒８萬輛、６﹒９
萬輛；但貨運量、航班數、房地產銷售、餐飲服務等，仍齊齊指向李克強口中「恢復的基礎不穩
固，穩經濟還要付出艱苦努力」。
　　市場普遍預期，將於下周五（１５日）公布的二季度ＧＤＰ按年增速僅為「１」字頭，要穩
住大盤
、努力實現全年５﹒５％增長目標，交通基建再次領銜被賦予大任（另有能源及保障性安居工程
）。
　　所謂「基建上馬，糧草先行」，地方政府僅６月就新增專項債發行１﹒３萬億元，首６月累
計逾３﹒４萬億元。２０２２年全年額度用去約９９％，市場消息就指，當局擬再提前下達
１﹒５萬億元的２０２３年專項債額度。
　　發債籌資之餘，李克強更要求上海、廣東、江蘇、浙江、福建東南沿海５省市，「繼續挑起
國家發展、穩經濟的大梁，發揮保障國家財力的主力作用。」值得留意的是，在昨天舉行的視像
會議上，總理及浙江官員未有戴口罩，其餘幾省市官員全部口罩遮面。
　
＊ＢＡ﹒５耐藥性數倍增，印度又現新分支＊
　
　　此一小細節，加上西安周三（６日）起西安實施７天臨時管控，上海周二（５日）起在至少
９個城
區再啟全民三天兩檢，抗疫模範生澳門上月中至今病例破１３００宗，香港預期單日確診一至兩

後或達６千宗……新一波感染潮乃至管控潮，可能性漸增。
　　今次在西安、澳門現身的Ｏｍｉｃｒｏｎ亞變種ＢＡ﹒５，截至６月底的全球病例佔比為
４３％，在美國的比例更達近５４％。這種被形容為「野獸」和「最糟糕」的亞變種，對疫苗抗
體的抵抗力為ＢＡ﹒２亞變種的４倍，並能令曾經確診的人再次感染。除了傳播速度更快、病毒
載量更高，研究顯示其或重拾肺部感染，或意味更高的入院乃至重症率。此外，世衛周三公布在
印度發現另一Ｏｍｉｃｒｏｎ亞變種ＢＡ﹒２﹒７５，並警告其不同尋常；坊間已呼籲將其命名
為Ｃｅｎｔａｕｒｕｓ。
　　變種層出不窮，或預示人類研發疫苗的追逐賽遠未見終點，而大流行的對生命、增長的威
脅同難言消退。在昨天的東南沿海省份經濟形勢座談會上，李克強提及「長三角、珠三角進出
口佔全國的近６０％，經濟競爭力強很大程度上是在國際市場打拼出來的」，此是否暗示人幣策
略性貶值呼之欲出？答案料快揭曉。

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