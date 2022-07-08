《經濟通通訊社８日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，預期截至

６月３０日止中期淨溢利介乎於１﹒１億元至１﹒８億元（人民幣．下同）（約１﹒２８億至

２﹒０９億港元），比去年同期減少介乎６９％至８１％。

該集團指，今年第二季度淨利潤預計比第一季度增加５９９４萬至１﹒２９億元，環比增介

乎２﹒４至５﹒２倍，但中期淨利潤減少主因ＶＬＣＣ運輸市場仍未擺脫運力過剩困境，今年上

半年ＶＬＣＣ代表性航線ＴＤ３Ｃ（中東－中國）平均ＴＣＥ僅為每天－９３３４美元，大幅低

於船東保本點。該集團ＶＬＣＣ運輸業務今年上半年比去年同期增加虧損約４﹒２億元。此外，

受地緣政治事件影響，國際石油貿易路線發生改變，運輸需求增長顯著，主要的受益船型為中小

型油輪，但其中小型油輪雖規模有限，而自營中小型外貿油輪中期毛利增加約３﹒４億元。綜合

ＶＬＣＣ和外貿中小船收益情況，該集團中期外貿油運船隊比去年同期增加虧損約１億元。至於

中期其他收益預計同比減少約１﹒８億元，主因收到政府補助減少所致。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

