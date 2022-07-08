《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指低開２３３點，報２１３５２點。最高升５６
點報２１６４３點，最低跌３８５點報２１２００點。恒指收報２１６４３點，升５６點或
０﹒２６％。
按額度計算，北水全日淨流入１７﹒５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車
（０２０１５）、騰訊控股（００７００）、小鵬汽車（０９８６８）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交１１２０﹒５８億元減少２０﹒７％。其中港股通成交２５９﹒７億元，佔總成交
２３﹒２％。
理想汽車跌１﹒３５％報１５３﹒２元，北水淨買入３﹒７億元；騰訊控股升１﹒１５％報
３５１﹒６元，北水淨買入３﹒３億元；小鵬汽車跌０﹒４％報１２４﹒５元，北水淨買入
３﹒１億元。
美團跌０﹒７７％報１９４﹒４元，北水淨賣出８億元；中國海洋石油跌０﹒６１％報
９﹒８４元，北水淨賣出３﹒３億元；藥明生物跌０﹒６６％報８２﹒７元，北水淨賣出２﹒５
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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理想汽車 （０２０１５） ３﹒６８
騰訊控股 （００７００） ３﹒２７
小鵬汽車 （０９８６８） ３﹒１５
比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒１１
吉利汽車 （００１７５） １﹒２９
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －８﹒００
中國海洋石油 （００８８３） －３﹒３０
藥明生物 （０２２６９） －２﹒４５
長城汽車 （０２３３３） －０﹒６９
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１３
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