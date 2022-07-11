《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人民銀行發布的《中國區域金融運行報告

》顯示，２０２１年，人民銀行持續深化利率市場化改革，進一步發揮貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）改革效能，企業貸款利率創有統計以來新低，２０２１年，全國企業貸款加權平均利

率為４﹒６１％，同比下降０﹒１０個百分點。其中，東北地區降幅最大。分區域看，東部、中

部、西部、東北地區企業貸款加權平均利率分別為４﹒４６％、４﹒８２％、４﹒７８％、

４﹒６７％，同比分別下降０﹒０９個、０﹒１１個、０﹒０４個、０﹒４４個百分點。

２０２１年末，全國商業銀行資本充足率比上年末提升０﹒４個百分點，服務實體經濟能力

進一步增強。東部、中部和西部地區金融機構不良貸款率比上年末分別下降０﹒１３個、

０﹒０４個和０﹒３２個百分點。

２０２１年，區域經濟金融運行主要呈現以下特點：一是區域協調發展格局不斷優化，綠色

低碳轉型加快推進。核心區域發展引領作用增強，京津冀、長三角、粵港澳大灣區所在內地省份

和成渝雙城經濟圈對全國經濟增長的貢獻率達５０﹒３％。

二是固定資產投資穩定增長，製造業投資增長較快。固定資產投資同比增長４﹒９％，東部

、中部、西部和東北地區分別增長６﹒４％、１０﹒２％、３﹒９％和５﹒７％。製造業投資增

速快於全部投資增速８﹒６個百分點。

三是消費結構優化升級，外資外貿高速增長。其中中部地區消費市場快速恢復，消費增速比

上年提高２０﹒１個百分點。內外需共同拉動進出口大幅增長２１﹒４％，增速比上年提高

１９﹒５個百分點。

四是三次產業協同發展，新動能支撐作用強勁。三次產業增加值分別增長７﹒１％、

８﹒２％、８﹒２％，分別拉動經濟增長０﹒５個、３﹒１個、４﹒５個百分點。

五是財政收入明顯改善，財政支出對民生領域保障有力。一般公共預算收入同比增長

１０﹒７％，增速比上年回升１４﹒６個百分點，東部、中部、西部地區收入增速均超

１０﹒０％。

六是貨幣供應量與社會融資規模合理增長，金融對實體經濟支持力度穩固。２０２１年末，

廣義貨幣（Ｍ２）和社會融資規模存量同比分別增長９﹒０％和１０﹒３％，與名義經濟增速基

本匹配。

七是信貸結構穩步優化，積極助力高質量發展。２０２１年末，普惠小微貸款余額１９﹒２

萬億元，同比增長２７﹒３％。

八是持續深化利率市場化改革，有效支持實體經濟發展。２０２１年全年企業貸款加權平均

利率為４﹒６１％，比２０２０年下降０﹒１個百分點，比２０１９年下降０﹒６９個百分點，

是有統計以來的記錄低點。

九是區域金融改革創新不斷深化，金融對外開放積極推進。全年跨境人民幣收付金額合計

３６﹒６萬億元，同比增長２９％。

十是金融機構資本實力增強，資產質量改善。２０２１年末，全國商業銀行資本充足率比上

年末提升０﹒４個百分點，服務實體經濟能力進一步增強。

