《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指低開２５５點，報２１４７０點。最高跌２５５點報

２１４７０點，最低跌７２４點報２１００１點。恒指收報２１１２４點，跌６０１點或

２﹒７７％。

按額度計算，北水全日淨流入２﹒３億元人民幣，減少８７﹒８％。北水淨買入最多的個股

依次是騰盛博藥（０２１３７）、中國移動（００９４１）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣

出最多的依次是美團（０３６９０）、比亞迪股份（０１２１１）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１１９４﹒６５億元增加１２﹒９％。其中港股通成交２８１﹒１億元，佔總成交

２３﹒５％。



＊騰盛博藥附屬抗體藥上市＊



早前騰盛博藥公布，附屬騰盛華創醫藥的長效新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合

療法在中國商業化上市，首批抗體藥物７月７日實現商業放行。

騰盛博藥升２７﹒０９％報１３﹒９８元，北水淨買入３﹒３億元；中國移動升０﹒６１％

報４９﹒２元，北水淨買入１﹒７億元；新東方在綫升１﹒６５％報１９﹒７元，北水淨買入

１﹒５億元。

美團跌５﹒５６％報１８１﹒６元，北水淨賣出５﹒６億元；比亞迪股份跌４﹒３６％報

３０６﹒８元，北水淨賣出５億元；藥明生物跌３﹒６９％報７７﹒０５元，北水淨賣出４﹒１

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰盛博藥 （０２１３７） ３﹒３２

中國移動 （００９４１） １﹒６７

新東方在綫 （０１７９７） １﹒５０

小米集團 （０１８１０） １﹒１２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －５﹒５６

比亞迪股份 （０１２１１） －４﹒９６

藥明生物 （０２２６９） －４﹒０９

快手 （０１０２４） －３﹒６４

碧桂園服務 （０６０９８） －２﹒９４

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