《經濟通通訊社１１日專訊》中銀香港（０２３８８）個人數宇金融產品部資深財富顧問高

耀豪表示，聯儲局目前決意先對抗通脹，代表美聯儲加快加息後通脹或隨後見頂，預期美聯儲可

能於７月及９月加息０﹒７５％ ，其後兩次加息０﹒２５％。

他指出，樂觀情況下美股下半年表現將優於上半年，若通脹持續導致衰退，美股需進一步調

整，惟在欠缺「ＦＥＤ Ｐｕｔ」之下，市場波幅高企，資產配置需要均衡及更具策略與時機性

。

他指出，２００８年及２０２０年分別由金融風暴及疫情引發，美國金融市場流動性大幅收

緊，惟今年流動性收緊乃因美聯儲加息所導致，收緊程度與速度有所不同，又指當通脹見頂，美

聯儲減慢加息步伐之時，流動性應可改善 ，經濟可能維持增長。

在股票方面，該行推薦超配Ａ股及港股；外匯方面推薦美元和澳元，對日圓則予「保守」；

在商品方面，予黃金、白銀及石油「標配」。



＊內地全年經濟增速料接近５﹒５％目標＊



中銀香港首席經濟學家鄂志寰預料，今年第二季內地經濟增速或較首季為低，但預期在下半

年內地推出各種不同政策的支持下，其全年經濟增速將能接近５﹒５％的目標。

中銀香港經濟研究員丁孟表示，港元拆息穩步上行，香港樓市出現回調的概率上升，認為本

港樓價面臨下行壓力。（ｂｎ）







