《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



穩經濟舉措顯效，６月融資需求進一步改善

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６月金融數據發布在即。機構預測，在穩經濟政策效應持續顯現及生產生活不斷恢復的作用下，

６月融資需求進一步改善，將體現在金融數據總量和結構變化上，特別是當月新增信貸和社會融

資規模可能高於５月及去年同期水平。



國企「Ａ拆Ａ」潮起，新興產業爭先

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業內人士指，在中國大力推進國企改革、提高國企資產證券化率的背景下，分拆上市越來越成為

國企上市公司優化資源配置、提升企業價值的重要路徑。絕大多數公司的分拆上市屬於「Ａ拆Ａ

」，即Ａ股上市公司分拆其所屬企業仍到Ａ股上市。



業績說明會搭建上市公司與投資者溝通橋梁

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在上市公司召開業績說明會的數量不斷攀升的背後， 可以發現，年報業績說明會已成為「標配

」，央企上市公司發揮了引領示範作用。





《上海證券報》



交易所債市加大融資支持助力穩經濟

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今年以來，交易所債市規則不斷完善，融資品種不斷推陳出新，精準服務民營企業、科技創新、

綠色發展、鄉村振興等領域。市場違約總體平穩，持續低於國際債券市場平均水平。



李克強：落實政策穩市場主體，推進改革開放啟動力

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國務院總理李克強７月７日至８日在福州、泉州考察時強調，，堅持發展是解決中國一切問題的

基礎和關鍵，更大力度推進改革開放，穩市場主體穩就業保民生，著力鞏固經濟恢復基礎，保持

經濟運行在合理區間。



６月ＣＰＩ同比上漲２﹒５％

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國家統計局９日發布的數據顯示，６月全國ＣＰＩ（居民消費價格指數）同比上漲２﹒５％，漲

幅比上月擴大０﹒４個百分點。ＰＰＩ同比上漲６﹒１％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點。





《證券時報》



李克強：著力鞏固經濟恢復基礎

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國務院總理李克強７月７日至８日在福州、泉州考察時強調，堅持發展是解決中國一切問題的基

礎和關鍵，要更大力度推進改革開放，穩市場主體穩就業保民生，著力鞏固經濟恢復基礎，保持

經濟運行在合理區間。



交易所債市多措並舉穩融資

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數據顯示，交易所市場上半年發行各類債券包含公司債券、資產支持證券、地方政府債券和政策

性銀行債券等，共２﹒５８萬億元人民幣。其中，公司債券累計發行１﹒８８萬億元人民幣，加

大了對重點領域、優質企業的融資支持力度。



６月ＣＰＩ同比漲幅擴大

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國家統計局７月９日發布的數據顯示，６月份全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒５％，

漲幅較上月擴大０﹒４個百分點。工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比上漲６﹒１％，漲幅

比上月回落０﹒３個百分點。（ｌｃ）

