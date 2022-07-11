《鍾之日記》７月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：跌。



美國非農數據遠高於預期，市場憂慮聯儲局進一步激進加息，美國２年期債息升至３﹒１２

厘水平，並與１０年期債息出現倒掛。美股指數期貨向下，加上內地疫情升溫，拖累香江魚缸今

日曾瀉逾七百點。

恒指低開２５５點報２１４７０，已見上午高位，之後跌幅持續擴大，午後跌幅擴大，恒指

曾瀉７２４點，見２１００１點全日低，稍為跌穿５０天線（約２１００１）喘穩。恒指最終收

報２１１２４點，跌６０１點或２﹒７７％。大市全日成交１１９４﹒６５億元。國指跌２３０

點或３﹒１％，報７３２０點。科指插１８５點或３﹒９％，報４６２２點。

藍籌股幾乎全軍覆沒，６９隻藍籌只有４隻藍籌錄得升幅，以中生製藥（０１１７７）升

１﹒７％表現最好。碧桂園服務（０６０９８）插１２﹒９％，為表現最差藍籌。

內地周日（１０日）新增新冠本土確診病例及無症狀感染者共３５２宗，分布在１７個省份

。當中上海新增本土確診和無症狀感染者合計６９宗，創下５月２８日以來新高；另外甘肅蘭州

１０日１０時至１１日１０時，新增本土無症狀２８宗，蘭州今日起臨時管控，全市公共場所實

行一周臨時性管控措施。此外，澳門今日起暫停非必需工商活動７天，進入「相對靜止」管理狀

態，毗連的珠海受牽連。



＊滬指兩連跌，３３００關失復得＊



疫情多點爆發引經濟復甦擔憂，滬深股市今早齊齊低開，隨後快速跳水，新能源汽車板塊、

鋰礦板塊重挫，電力和基建板塊則逆市走高。滬綜指低開０﹒４５％後節節下沉，盤中一度穿

３３００支持，尾市跌勢喘定，收市跌１﹒２７％，報３３１３﹒５８點，守三千三，深成指大

插１﹒８７％，創業板指瀉１﹒７８％。

人民銀行連續第六日逆回購規模維持在３０億元人民幣，中標利率持平２﹒１％，今日零回

購零回籠。滬深兩市全日成交１００８７億元，為連續第１３個交易日突破１萬億元，惟成交較

上日減少２％。外資流出１０﹒６８億元。

華鑫證券分析師嚴凱文表示，由於全國多地疫情散點出現，市場對經濟的整體復甦有所擔憂

。人行連續逆回購、淨回籠、ＣＰＩ漲至２﹒５％和美聯儲加息預期令投資者對未來流動性的預

期寬鬆環境擔憂，後續仍就需要關注６月的經濟數據以及社融數據。



＊市監總局處罰多間科企，暑假限打機騰訊再挫＊



國家監管總局對２８宗違反壟斷法案作處罰，涉案企業多為互聯網企業，包括騰

（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、嗶哩嗶哩（０９６２６）等，科網股集體下挫。

騰訊曾見３４０﹒４元創逾一個月低，收市跌２﹒９％；阿里巴巴挫５﹒８％；京東

（０９６１８）連跌５日，再降７﹒７％；同樣連跌５個交易日的美團（０３６９０）挫

５﹒７％；嗶哩嗶哩插７﹒７％；百度（０９８８８）下滑３﹒５％；快手（０１０２４）降

５﹒１％；小米（０１８１０）跌４﹒３％；網易（０９９９９）下滑１﹒７％；微博

（０９８９８）走低近４％。

內地報道稱，本次公開案件均為過去應當申報而未申報的交易，涉案企業多為互聯網企業，

包括騰訊、阿里、滴滴、嗶哩嗶哩、平安健康、聯想、新浪微博等。其中涉及騰訊案件最多，包

括騰訊收購好買樂、奇秦科技、小幫規劃等企業股權的案件。涉及阿里案件包括阿里巴巴收購百

世集團及優酷股權案、阿里創投收購第一財經等案件。

另外，騰訊發布《２０２２年暑假期間未成年人限玩日曆》，在７月１１日至８月３１日暑

假期間，未成年人只能在每周五、周六、周日的晚上８點至９點登錄遊戲。據統計，此次暑假期

間未成年人玩遊戲的時間共計２１天。



＊澳門禁足賭場關閘，濠賭股大縮水＊



澳門疫情未止，每日新增近百宗新冠病毒感染個案，澳門行政長官賀一誠批示，自今日零時

至７月１８日零時，暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，包括各娛樂場亦須於１１日

零時起暫停營運。有賭場凌晨關起鐵閘，張貼暫停營業的告示，反映澳門正式進入為期七日的全

城「相對靜止」管理狀態。當局待停工措施進行７天後，再視乎情況決定放寬或收緊。

博彩旅遊業為澳門經濟支柱，澳門在２０２０年新冠疫情初期，曾暫停全數賭場營業，但此

後未曾要求賭場全面暫停營業。澳門逾兩年以來，首次全面暫停所有賭場營業，有業界預期，７

月澳門博彩收入將再創新低。

不過，花旗及摩根大通相信，再次停業對澳門博彩業影響有限。花旗表示，上月內地訪澳旅

客已跌至極低水平，本月博彩收入幾近跌無可跌。摩通亦分析各大博企流動性可支撐的時間，憂

慮澳博控股及金沙只能再支撐９個月，而銀娛流動性則可支撐五年。

濠賭股全日插水，金沙（０１９２８）縮水８﹒２％，新濠（００２００）大跌７﹒１％，

美高梅（０２２８２）瀉５﹒４％，永利澳門（０１１２８）跌６﹒７％，澳博（００８８０）

跌６﹒７％，銀娛（０００２７）跌４﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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