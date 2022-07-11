《經濟通通訊社１１日專訊》無錫銀行（滬：６００９０８）、蘇農銀行

（滬：６０３３２３）、杭州銀行（滬：６００９２６）等上半年營收淨利均實現增長，其中歸

母淨利潤同比漲幅均超過了２０％。機構指出，銀行業估值已進入極具性價比區間，將靜待經濟

拐點信號的出現。無錫銀行飆升６﹒５％，蘇州銀行（深：００２９６６）升２﹒５％，杭州銀

行升２﹒３％，蘇農銀行升２﹒１％，江蘇銀行（滬：６００９１９）升１﹒７％，成都銀行

（滬：６０１８３８）升１﹒４％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒１％。

無錫銀行業績快報顯示，上半年公司營業總收入２３﹒３６億元（人民幣．下同），增幅

６﹒７２％，淨利潤增幅超３０％。蘇農銀行半年度實現營業收入２０﹒８８億元，同比增長

６﹒５３％。歸屬於上市公司股東的淨利潤８﹒４７億元，同比增長２１﹒８７％。

多位業內人士均表示銀行板塊有望迎來估值修復期。中國銀河證券研究院分析師張一緯表示

，２０２２年來多家銀行發布穩價措施，由股東、董事、監事以及總行分行負責人增持，對銀行

估值改善修復起到較好支撐，同時部分增持為主動買入，彰顯對自家銀行未來發展前景的信心。

平安證券指出，回溯２００５年以來銀行股的市場表現，既有絕對又有相對收益的趨勢性行

情大致出現了５次，宏觀經濟是對銀行估值產生影響的最核心因素。下半年進入穩增長政策落地

驗證階段，伴隨疫後復甦節奏加快、防控政策的變化，行業處於負面預期改善通道中，板塊行情

將靜待經濟拐點信號的出現。（ｃａ）

