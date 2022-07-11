《經濟通通訊社１１日專訊》內地龍頭電池「一哥」寧德時代（深：３００７５０）的「投

資理財」方式再次成為輿論焦點。此前寧德時代獲得４５０億元（人民幣．下同）的增資，本來

市場預期公司將擴大投資新技術麒麟（ＣＴＰ３﹒０）電池的產能，進一步搶攻市佔；未料，寧

德時代卻將一半資金約２３０億元「搞投資理財」，引起不少市場人士的質疑。

寧德時代今日對其理財方法作出解釋，稱募投項目建設需要一定周期，本次募投項目中電池

生產基地的項目計劃建設周期為２４－４８個月，研發項目計劃周期為５年，所需時間較長。由

於募集資金是一次性到位，但後續使用將根據項目建設進度陸續投入，部分資金在募集資金專戶

中暫時未到支付節點，且根據募集資金管理要求不能用於其他用途，因此存在階段性閒置的情況

。此外公司用閒置募集資金進行現金管理滿足募投項目實際使用安排，可提高資金使用效率等等

。

寧德時代今日跌４﹒２％，報５１８﹒５元，兩連挫。



＊寧德時代稱募資用於鋰離子電池生產，但轉頭搞理財產品＊



６月２２日寧德時代宣布，獲得了４５０億元的增資，發行價格為４１０元╱股。參與本次

定增的２２名獲配對象名單陣容豪華，５家機構獲配金額在３０億元以上，而國泰君安、摩根大

通銀行、巴克萊銀行分別以４６﹒６億元、４０﹒７億元和３３﹒６億元排在本次配售金額的前

三位。

根據公告，寧德時代的資金投向分五大用途，主要包括鋰離子電池生產基地項目和新能源先

進技術研發與應用項目等等。

６月２７日寧德時代公告，表示董事會同意公司使用不超過２３０億元向特定對象發行股票

閒置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，投資品種包括但不限

於保本型理財產品、結構性存款、定期存款或大額存單等。（ｊｔ）

