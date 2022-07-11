《經濟通通訊社１１日專訊》內地疫情近日反覆升溫，全國１０日新增本土確診及無症狀感

染合計３５２宗。上海新增本土新冠肺炎確診病例６例和無症狀感染者６３宗，合計６９宗，創

下５月２８日以來新高。另外上海首次出現奧密克戎ＢＡ﹒５﹒２﹒１變異株本土病例。各地加

強檢測，杭州相關區域常態化核酸檢測頻次從７天再縮短至７２小時，自７月１３日零時起開始

掃碼查驗。

據央視新聞報道，上海首個核酸產業園將於７月中旬在上海奉賢區杭州灣經濟技術開發區正

式開工，主要發展核酸藥物。佔地３平方公里，先期將打造７２０畝核酸產業先行區。

新冠檢測板塊走高。復旦復華（滬：６００６２４）漲停，蘭衛醫學（深：３０１０６０）

飆９﹒３％，翰宇藥業（深：３００１９９）飆９﹒５％，仁度生物（滬：６８８１９３）漲

５﹒５％，迪安診斷（深：３００２４４）漲５﹒２％，塞力醫療（滬：６０３７１６）升

４﹒６１％，明德生物（深：００２９３２）升４﹒３３％。

Ａ場醫藥股今早亦表現活躍，新冠特效藥領漲，瑞康醫藥（深：００２５８９）、重藥控股

（深：０００９５０）、靈康藥業（滬：６０３６６９）、第一醫藥（滬：６００８３３）、中

國醫藥（滬：６０００５６）、眾生藥業（深：００２３１７）均漲停。（ｄｗ）

