《經濟通通訊社１１日專訊》豬肉股逆市走高，華統股份（深：００２８４０）升８﹒３％

，海大集團（深：００２３１１）升４％，巨星農牧（滬：６０３４７７）升４﹒４％，溫氏股

份（深：３００４９８）升３﹒４％，天康生物（深：００２１００）升３％，牧原股份

（深：００２７１４）升２﹒８％，金新農（深：００２５４８）升２﹒３％。

國家統計局最新發布６月份全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）顯示，６月豬肉價格同比下降

６﹒０％，降幅比上月大幅收窄１５﹒１個百分點；環比豬肉價格上漲２﹒９％。

中金分析認為豬周期拐點已現，４月以來生豬價格已反彈９１﹒５％，主要由於養殖戶壓欄

，以及及廣西出現散發輸入性非洲豬瘟影響。

招商證券則認為，儘管一定程度上受養殖戶「壓欄、惜售」影響，但整體來看板塊景氣度仍

有明顯改善。價格方面，在接近１年的下降後，當前豬肉價格基本觸底，並逐步走入上升通道；

利潤方面，外購仔豬養殖、生豬自繁自養利潤率由負轉正，環比上月同期增加明顯；產能方面，

能繁母豬產能持續去化；成本方面，俄烏戰爭導致豬糧處於近兩年高位，隨著國際關係的緩和以

及供應鏈的逐步修復，豬糧價格有望向下調整，為生豬養殖利潤修復提供必要空間。（ｄｗ）

