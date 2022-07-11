《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強在福建福州、泉州考察

。他強調，要扎實把穩經濟大盤各項政策落到位，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，

更大力度推進改革開放，穩市場主體穩就業保民生，著力鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合

理區間。



＊鼓勵安踏勇於競爭高端市場＊



在安踏集團（０２０２０）考察時，李克強鼓勵企業勇於競爭高端市場，注重拓展消費潛力

巨大的大眾市場。他說，你們的公司叫「安踏」，辦企業、做事情就是要實事求是、腳踏實地，

這樣才能行穩致遠。公司負責人介紹，作為民營企業，在全國各地吸納３０多萬人就業，李克強

十分高興。他說，不少民營企業已發展成大企業，與大量中小微企業、個體工商戶密切協作。大

企業頂天立地、小企業鋪天蓋地，形成互促共進的發展格局，這樣中國經濟更有韌性和活力。要

一視同仁支持國企、民企、外企紓困和發展。市場主體在，「青山」就在，經濟發展就有未來。



＊與台資企業負責人交談，冀與大陸企業合作共贏＊



李克強來到台資企業六和機械公司，鼓勵他們靠創新、靠質量贏得更大市場。公司所在園區

聚集了幾十家台資企業，李克強與一些台資企業負責人交談。他說，兩岸同胞是一家人，我們歡

迎你們來大陸投資興業，依法保護合法權益。前不久出台的穩經濟一攬子政策，對包括台資企業

在內的各類企業同等對待。希望你們與大陸企業合作共贏。

李克強聽取了福建省外貿進出口、吸引外資情況匯報。他來到晉江國際陸港，詳細詢問貨物

通關時間等。李克強說，中國堅定擴大對外開放，東南沿海地區是改革開放前沿、中國經濟的龍

頭，要把龍頭昂起來。港口是開放的重要窗口、進出口的重要支撐，中國工業增加值的７０％離

不開進口。要持續推進「放管服」改革，進一步優化營商環境，把這個窗口敞開擦亮。物流是市

場經濟的經脈。要嚴格落實物流保通保暢工作要求，持續推進通關便利化，提升港口集疏運水平

，避免貨物積壓滯港，以降低企業成本、穩定市場預期、增強國際競爭力。要確保交通主幹道暢

通，消除微循環堵點，保障經濟順暢運行和民生物資供應。

