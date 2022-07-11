《經濟通通訊社１１日專訊》河南村鎮銀行被指未能讓存戶提款的事件持續。數千名儲戶

１０日去到省會鄭州維權，清晨約五時去到中國人民銀行鄭州支行外，舉起橫額及高叫口號抗議

，並與到場的警員及保安人員衝突，多人受傷流血。

網上片段顯示，一批便衣保安人員到場時被投擲水樽及雜物。警方其後封鎖附近街道，到早

上約八時，現場部署大批警員，另外有一批穿著Ｔ恤的男子。警方用揚聲器指現場聚集的儲戶非

法集結，將會被扣留及罰款。報道指，穿著Ｔ恤的男子在早上約十時衝向儲戶驅散，有女子被拖

落梯級。一名參與維權的儲戶說，他們被巴士載走，並被逼簽署文件，保證不再聚集。



＊有銀行Ａｐｐ強制更新，新版本無提現、轉帳通道＊



７月７日，有多位開封新東方村鎮銀行儲戶表示，７月６日晚，開封新東方村鎮銀行Ａｐｐ

強制更新系統版本，新版本已經沒有提現、轉帳的通道。此外，多位河南某村鎮銀行儲戶表示，

突然發現自己的健康碼變紅的，變紅原因為：異常信息是由河南省推送。而核酸核測為陰性結果

。針對「河南村鎮銀行儲戶再次被賦予紅碼」這件事，河南衛健委稱這種情況是因為系統切換所

致，目前正在登記相關人員信息，登記過後很快就會解決。並表示「回頭會有官方的發布」。

７月１０日晚，據河南省地方金融監督管理局消息，河南銀保監局、河南省地方金融監管局

有關負責人表示，為維護廣大群眾合法權益，有關部門正在加快核實４家村鎮銀行客戶資金信息

，制定處置方案，將於近期公布。



＊公安機關再抓獲一批犯罪嫌疑人＊



此外，７月１０日，河南許昌公安通報，經許昌市公安機關全力偵查，現進一步查明

：２０１１年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關聯持股

、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行，利用第三

方互聯網金融平台和該犯罪團伙設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台及一批資金掮客進

行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司刪改

數據、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴重犯罪。近期，公安機關又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法

查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。案件偵辦工作正有序推進。

６月中旬，１０００多名儲戶發現自己的健康碼突然變成紅碼，其後五名鄭州官員被處分，

因法治意識、規矩意識淡薄，擅自對不符合賦碼條件的人員賦紅碼。不過上周有受害儲戶申訴再

被賦「紅碼」。鄭州市大數據管理局此後發布情況說明稱，當局在對健康碼系統數據接口升級過

程中出現技術問題，導致部分健康碼異常，經緊急處置，已全部恢復正常。（ｅｗ）

