《經濟通通訊社１１日專訊》中國證券業協會近日發布新版《證券行業專業人員水平評價測

試實施細則》，就測試報考資質、成績有效期等內容作出調整。

《細則》明確，參加測試應符合的條件包括：年滿１８周歲；取得大專及以上學歷；或具有

高中或相當於高中文化程度，且具有３６個月以上工作經歷；或證券公司、證券投資咨詢公司等

證券行業機構已開具錄用通知的大學本（專）科應屆畢業生等人員。

鑑於要具有大專或以上學歷才能申請報名，因而未畢業的本科及專科在校生已經不再具有報

名資格，但應屆生已經拿到券商等機構錄用通知的除外。

《細則》還將成績有效期測放寬至３年。對於已通過水平評價測試的證券專業人員而言，在

證券行業從業或任職期間的所有測試成績持續有效；測試達到基本要求後３６個月內未進行執業

登記或未任職，或從證券行業機構離職超過３６個月的，所有測試成績失效。

此外，與《細則》一同發布的還有《證券公司從業人員業務培訓細則》及《證券公司從業人

員業務培訓大綱》，明確證券公司應當要求其從業人員在每個培訓周期內完成一定時間的業務培

訓，並根據相關人員執業情況等實行差異化管理。（ｌｃ）

