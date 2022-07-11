《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》銀保監印發金融資產投資公司資本管理辦

法（試行）的通知，提出金融資產投資公司各級資本充足率不得低於以下要求：核心一級資本充

足率不得低於５％；一級資本充足率不得低於６％；資本充足率不得低於８％。此外，特定情況

下，金融資產投資公司應當在最低資本要求之上計提逆周期資本。逆周期資本要求為風險加權資

產的０－２﹒５％，由核心一級資本來滿足。逆周期資本要求由銀保監根據實際情況確定。

在風險加權資產的計量方法方面，《辦法》設定信用風險、操作風險、市場風險、資產管理

業務風險等加權資產的計量規則，及表內資產風險權重、合格股權投資風險緩釋工具等要求。

在槓桿率監管要求方面，《辦法》明確，金融資產投資公司槓桿率則不得低於６％。

在並表資本監管範圍方面，按照《辦法》相關要求，金融資產投資公司對非金融子公司的股

權投資應在各級資本中對應扣除。

針對資本管理，《辦法》要求金融資產投資公司建立內部資本充足評估程序，完善報告體系

，定期監測和報告公司資本水平和主要影響因素的變化趨勢，確保資本能夠充分覆蓋主要風險。

