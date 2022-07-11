《經濟通通訊社１１日專訊》吉林省長春市中級人民法院一審８日公開開庭審理公安部原黨

委委員、副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案，涉案金額達６﹒４６億餘元人

民幣。孫力軍當庭表示認罪及悔罪，法庭擇期宣判。

檢察院指控，孫力軍在２００１年至２０２０年４月，利用擔任國內安全保衛局局長及公安

部副部長等職務便利，直接或通過他人非法收受財物，超過６﹒４億元人民幣，又應他人請托，

指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等行為，影響股票交易價格和交易量，同時非法持有２

支槍。



＊官方通報措辭極其嚴厲，落馬到雙開歷時１７個月＊



曾被稱為「公安部最年輕的副部長」的孫力軍，１９８８年９月參加工作，曾任公安部一局

二十六局局長、港澳台辦公室主任等職。２０２０年初爆發新冠疫情期間，其曾作為中央指導組

成員赴武漢督導疫情防控工作，但當年４月已被宣布落馬被查。直至去年１０月，中紀委才宣布

孫力軍被雙開，從落馬到雙開，孫力軍一案共歷時１７個月，時間跨度遠超其他落馬的政法和公

安高官。且披露的相關文件措辭極其嚴厲，不少說法都是首次出現，當中描述孫力軍「政治野心

極度膨脹」。今年初，一部實錄落馬高官出鏡懺悔的５集反腐電視專題片《零容忍》中亦提到了

孫力軍，指其三項罪名罕有包括「操縱證券市場罪」，被中紀委斥為「政治問題和經濟問題交織

」。（ｄｗ）

