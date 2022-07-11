《經濟通通訊社１１日專訊》美國上周五（８日）未有公布放寬對中國的關稅，總統拜登指

，仍未決定是否撤銷部分對中國貨品加徵的關稅，華府會逐個選項審視。

華府正醞釀透過撤銷部分前特朗普時期，對中國貨品加徵的關稅，以遏抑通脹。日前有報道

指，拜登考慮只對價值１００億美元的中國商品取消關稅，佔被加徵關稅貨品約２％，華府同時

計劃針對中國政府補貼產業展開新一輪調查。美國勞工團體和業界，向美國貿易代表署，提出超

過４００份意見，要求華府維持對華關稅，可能影響華府決定。



＊布林肯：拜登與習近平可能在未來幾周內通話＊



美國國務卿布林肯指出，拜登與中國國家主席習近平將於未來幾星期內通話。布林肯與中國

外交部長王毅已會談５小時，就兩個領袖通話奠定基礎。

布林肯表示，他不確定拜登和習近平是否可能在１１月峇里島Ｇ２０峰會期間舉行首次面對

面領袖會談時，因為還不清楚美國將派誰出席１１月的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）泰國峰會。

泰國外交部發言人上周五表示，王毅周二（５日）到訪並對泰國外長稱，如果沒有其他要務

，習近平將會出席１１月的ＡＰＥＣ峰會。（ｊｔ）

